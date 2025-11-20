B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”

De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”

20 nov. 2025, 23:10
De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. De ce refuză copiii să mânance legume verzi, potrivit specialistei Mihaela Bilic
  2. Cum îi pot convinge părinții pe cei mici să mănânce legume

Mihaela Bilic este unul dintre cele mai apreciați medici nutriționiști din România, iar asta pentru că, deseori, împărtășește informații utile despre alimentație pe rețelele sale de socializare. Specialista încearcă să „împrietenească” oamenii cu un stil de viață sănătos, care totodată, să nu fie perceput ca restrictiv. Într-o postare recentă pe Instagram, Mihaela Bilic a explicat de ce copiii tind să refuze consumul de legume, și cum pot părinții să introducă aceste alimente esențiale în dieta micuților.

De ce refuză copiii să mânance legume verzi, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Mulți părinți se confruntă cu un refuz categoric din partea copiilor lor atunci când vine vorba de mâncat legume. Mihaela Bilic justifică reticența celor mici printr-un argument simplu: natura umană. Oamenii sunt ființe carnivore, mai degrabă decât ierbivore, ceea ce, instinctiv, ne face să nu fim atrași de mâncarea de culoare verde.

„De ce nu ne place culoarea verde în mâncare? Pentru că suntem carnivori, nu ierbivori!

Cea mai mare provocare când vrei o alimentație diversificată este consumul de verdețuri și zarzavaturi. Cum să faci ca meniul copiilor să conțină cat mai multe produse, acolo unde ei refuză tot ce este verde sau are gust nou?

De copii suntem atrași instinctiv de toate alimentele albe, pentru că puiul de om crește din lapte, făinoase și grăsime, nu din semințe, iarbă și frunze ca puii de păsări sau de ierbivore”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Cum îi pot convinge părinții pe cei mici să mănânce legume

Mihaela Bilic spune că educarea și formarea unor rpeferințe când vine vorba de mâncare are loc în copilărie. Specialista le recomandă părinților să aibă răbdare și să fie perseverenți când vine vorba de a introduce un aliment nou în dieta copiilor. De asemenea, este extrem de important ca și adulții să mănânce legume și să o facă de față cu cei mici, apelând astfel la instinctul lor de imitare.

Educația gustului are loc în copilărie și asta presupune răbdare, perseverență și exemplul personal! Atenție, un copil trebuie să guste de 7 ori dintr-un preparat până ajunge să se obișnuiască și să accepte gustul!
Până și noi, ca adulți, avem probleme în a accepta mâncarea verde… Fiți cinstiți și recunoașteți, vouă vă plac pastele cu pesto?!?”, a încheiat medicul nutriționist.

