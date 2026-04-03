Rețeta tradițională a cozonacului cu 10 gălbenușuri. Ingrediente și pași

Rețeta tradițională a cozonacului cu 10 gălbenușuri. Ingrediente și pași

03 apr. 2026, 09:28
Rețeta tradițională a cozonacului cu 10 gălbenușuri. Ingrediente și pași
Sursa foto: Captură video YouTube / Gust și Savoare
Cuprins
  1. Ce ingrediente sunt necesare
  2. Cum se prepară aluatul și procesul de dospire
  3. Cum se realizează umplutura și decorarea

Cozonacul cu 10 gălbenușuri: rețetă tradițională, miez pufos și aromă intensă de unt și vanilie. Iată cum se prepară acesta!

Ce ingrediente sunt necesare

Rețeta folosește pentru aluat 10 gălbenușuri, sare, 1 lingură de făină + 1 linguriță de zahăr, 100 ml de lapte clocotit, 300 gr de zahăr tos, 14 gr de drojdie uscată (sau 50-60 gr de drojdie proaspătă), 100 gr de smântână grasă, 1 kg de făină 000, 1 lingură de oțet, 400 ml de lapte călduț, 100 ml de ulei de primă presă Unisol Bun la prăjituri aromatizat cu portocală, vanilie și lămâie și 100 gr de unt cu cel puțin 80% grăsime, conform Click.

Pentru umplutură sunt specificate 400 gr de miez de nucă prăjit și măcinat, 100 gr de zahăr, 50-100 gr de cacao, 100 gr de stafide hidratate în rom, albușuri, 1 borcan de gem de prune și 300 gr de rahat turcesc. Pentru decor se precizează 1 gălbenuș de ou + 1 lingură de lapte mac.

Cum se prepară aluatul și procesul de dospire

Se pregătește maiaua: drojdia se amestecă cu puțin lapte clocotit, zahăr și făină și se lasă să crească. Se prepară baza de aluat astfel: gălbenușurile se pun într-un bol cu zahărul, iar laptele călduț se amestecă cu zahărul și aromele (vanilie, coajă de citrice).

Se combină făina cu maiaua și lichidele, apoi se încorporează treptat untul și uleiul. Aluatul se frământă până devine elastic, metoda fiind una simplificată, fără frământare îndelungată. Prima dospire are loc până când aluatul își dublează volumul; a doua dospire se face în tavă înainte de coacere.

Cum se realizează umplutura și decorarea

Umplutura se realizează, în mod obişnuit, din albușurile rămase, bătute spumă și combinate cu nucă măcinată, cacao și zahăr. După preferință se pot adăuga rahat turcesc sau stafide hidratate în rom. Variantele includ 400 gr miez de nucă prăjit și măcinat, 100 gr zahăr, 50-100 gr cacao, 100 gr stafide în rom, un borcan de gem de prune şi 300 gr rahat turcesc.

Formarea cozonacilor: aluatul se împarte, se întinde, se pune umplutura, se rulează și se împletesc, apoi se pun în tăvi. Se ung cu ou (1 gălbenuș+1 lingură lapte mac) și se coc până devin rumeni și bine copți.

Rezultatul final este un cozonac pufos, aerat, cu straturi vizibile și o structură care se desface ușor.

