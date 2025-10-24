B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”

Elena Boruz
24 oct. 2025, 10:44
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ilie Bolojan participa în copilărie la făcutul gemului
  2. Premierul Bolojan: „Nu a fost o declarație inspirată”
  3. Ce a declarat șeful ANAF

Premierul Ilie Bolojan a explicat situația controversată care s-a iscat în jurul subiectului „gemul bunicii” și TVA-ul. În urmă nu cu mult timp, șeful ANAF, Adrian Nica, a făcut o declarație referitoare la acest subiect, care a stârnit foarte multe reacții.

Încă de atunci, prim-ministrul României a venit cu o clarificare a situației, oferindu-i o replică lui Nica. Joi seară, în cadrul unei intervenții la Antena3CNN, șeful Guvernului a adus completări în acest sens.

Ilie Bolojan participa în copilărie la făcutul gemului

Pe lângă faptul că a criticat cele spuse de șeful ANAF, Bolojan a vorbit și despre perioada în care inclusiv el, copil fiind, participa la procesul acesta de facere a gemului, alături de mama sa.

„Vă spun sincer că nu prea am făcut. Nu am mai avut timpul fizic, participam la borcane în copilărie și în adolescență când mama organiza altfel de activități. Dar în ultimii ani nu am mai participat”, a declarat Bolojan pentru sursa citată.

Premierul Bolojan: „Nu a fost o declarație inspirată”

Premierul României a explicat, încă o dată, că declarația făcută de Adrian Nica nu a fost potrivită, deoarece problemele României nu se află pe raftul din cămara bunicii, ci sunt legate de „marea evaziune fiscală”.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a menționat că se văd niște îmbunătățiri, în ceea ce privește activitatea ANAF, însă acest lucru nu este „suficient”.

Nu a fost o declarație inspirată. Nu gemul de la bunica este problema, ci marea evaziune fiscală, funcționarea defectuoasă a unor structuri ale ANAF, legislația permisivă, astea sunt problemele. Și am văzut o îmbunătățire a activității ANAF, dar nu e suficient. Se vede în încasări, în publicarea datornicilor, în stabilirea unor proceduri, închiderea portițelor pentru evaziune. Trebuie presiune constantă”, a adăugat premierul.

Ce a declarat șeful ANAF

„Este de notorietate discuția apărută în spațiul public cu privire la producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum. Și ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica.” Gemul este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, a declarat Adrian Nica, în urmă cu ceva timp.

