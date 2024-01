Revendicările fermierilor la negocierile de la Ministerul Agriculturii: Bonificații pentru calitatea produselor agricole, distribuirea echitabilă a subvențiilor și despăgubiri pentru distrugerile cauzate de animale sălbatice

Fermierii au prezentat noi solicitări în cadrul negocierilor desfășurate joi la Ministerul Agriculturii, înaintea ședinței de Guvern crucială pentru adoptarea măsurilor prin care se încearcă stoparea protestelor fermierilor și transportatorilor:

Ce solicită fermierii de la ministrul Agriculturii

Liderul fermierilor, Dănuț Andruș, a cerut printre altele ca agricultorii să fie bonificați pentru calitatea produselor agricole:

„Omanii care sunt în stradă sunt neafiliați politic și asociativ. În privința aceasta aș vrea să mai inserez trei lucruri care ar putea avea loc la Minsiterul Agriculturii iar celelalte vă solicităm sprijinul pertinent pentru că cunoașteți domaneiul, la Ministerul Finanțelor, la Banca Națională, la Justiție. Sunt legi strâmbe neaplicabile la nivel național.

V-am rugat să luați în calcul o măsură în care să fim bonificați pentru calitatea produselor agricole, pentru că de foarte multe ori suntem penalizați, iar atunci când dăm un produs calitativ nu suntem bonificați.

Nu dăm noi lecții cum să implementați aceste lucruri. Aceste lecții dumneavoastră aveți destule departamente cu care puteți organiza acea consultare publică vă rugăm să contribuiți la acest calendar la care am făcut referință și să intre în funcțiune”.

Alte solicitări vizează modul cum sunt acordate subvențiile și despăgubiri pentru distrugerile cauzate de animale sălbatice:

„V-am rugat să luați în calcul redefinirea fermierului activ, pentru că aici este o problemă națională, în privința celor care beneficiază de subvențiile statului și bugetul statului este prejudiciat grav pentru că noi cei care lucrăm efectiv terenul nu putem să continuăm pe această latură. Și al treilea lucru, v-am rugat să luați în calcul despăgubirile pentru cauzele, pentru distrugerile cauzate de animalele sălbatice care sunt lăsate în aer. S-a aruncat pisica, ba de la Mediu, Celalte cerințe, probabil vor continua iar autoritățile statului va trebui să găsim deschiderea pentru a colabora”.

Ce a spus ministrul Agriculturii la începutul negocierilor

Ministrul Florin Barbu cu reprezentanții fermierilor, joi, la sediul Ministerului Agriculturii.

„Poate că din context a reieșit că eu am făcut fermierii români instigatori. Dacă lucrul acesta a ieșit din context sau eu am făcut o afirmație care să ateste acest lucru, vreau să cer scuze, dacă eu am spus acest lucru, în fața dumneavoastră. Fermierii rămân fermieri. Ceilalți, care sunt în zona de Afumați, puteți să ne spuneți și dumneavoastră ce persoane sunt acolo ca să afle toată lumea. Din punctul meu de vedere, și vă spun încă o dată, fermierii rămân fermieri și fermierii nu sunt instigatori”, a declarat Florin Barbu.