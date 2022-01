Revista National Geopraphic nu va mai apărea în România. Compania editoare a intrat în insolvență

Trustul de presă City Publishing nu va continua să publice brandul National Geographic în România, astfel că după două decenii de publicare revista nu va mai apărea în țara noastră „cel puțin deocamdată”, a anunțat redactorul-șef Cătălin Gruia.

Compania editoare, City Publishing, se confruntă cu probleme financiare și a intrat în insolvență, potrivit Paginademedia.ro. Instanța a admis procedura chiar săptămâna trecută.

Ce a spus Cătălin Gruia despre faptul că revista National Geopraphic nu va mai apărea în România

„Trustul de presă City Publishing nu va continua publicarea brandului National Geographic în România. Asta înseamnă că, cel puțin deocamdată, revista dedicată științei, explorărilor și aventurii, care conectează curioșii de pe întreaga planetă, nu va mai apărea în țara noastră. Sunt momente în viață – un accident, o revoluție sau moartea unui copil – care îți zdruncină întreaga ființă, când simți nevoia să te tragi la mal și să te reculegi. Asta mi se întâmplă acum, după 20 de ani cu National Geographic, la gândul că ediția de decembrie ar putea fi ultimul nostru număr în limba română”, a scris redactorul-șef Cătălin Gruia, luni, pe Facebook.

Cătălin Gruia spune că s-a alăturat geograficilor în aprilie 2003, pe când avea doar 24 de ani.

„Echipa era deja formată de câteva luni, lucrau la numărul de probă. M-am urcat în trenul ăsta cam din mers și au fost câțiva care au încercat să-mi descleșteze degetele de scara ultimului vagon. Nici o șansă, îmi doream prea mult călătoria! Multe ajungi să vezi în 20 ani. Am trăit marile speranțe, dar am și ajuns să recit după Borges, poezia aceea cu cărțile și noaptea, am fost risipitor și m-am deprins cu sărăcia, am umblat prin lume ca să descopăr cât de importante sunt rădăcinile, am scris articole care mi s-au părut bune ca să ajung să apreciez rateurile.

Ce a fost pentru mine NG-ul în toți anii aceștia? A fost goana entuziastă spre dreptunghiul galben, a fost o școală a excelenței în jurnalism, a fost solomonăria deprinderii secretelor unui brand de iarbă a fiarelor a cărei magie deschide peste tot lacăte și inimi. Și a rămas cea mai frumoasă revistă din lume!”, a adăugat Cătălin Gruia.

El susține că experiența ultima etapă la City Publishing a fost „tot mai mară”.

„Însă dincolo de mâhnirea, furia noastră, foarte îndreptățită, din aceste luni de final, în care ne-am trezit peste noapte cu o casă în flăcări, rămâne recunștința pentru toți cei care au pus suflet, au pus umărul la zidirea ei, timp de două decenii. (…) Și oricât de tristă a fost ultima perioadă pentru noi, e doar o picătură în istoria unei revistei de la 1888. National Geographic rămâne un standard de excelență în jurnalism și o poveste continuă despre descoperire, explorare și puterea imaginilor de a schimba lumea”, a mai spus Cătălin Gruia.