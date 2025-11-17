B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice

Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice

Selen Osmanoglu
17 nov. 2025, 11:36
Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. Tentative de fraudă
  2. Cum identifici o tentativă de fraudă
  3. Ce trebuie să faci dacă primești un apel suspect

Tentativele de fraudă prin apeluri telefonice care vizează utilizatorii Revolut au crescut semnificativ, în ultima perioadă. Iată ce avertizează specialiștii!

Tentative de fraudă

În contextul campaniilor de Black Friday și al cumpărăturilor online intense, atacatorii folosesc apeluri de tip spoofing. Ei pretind că sunt reprezentanți Revolut, bănci sau instituții publice, conform Agerpres.

Scopul lor este să convingă victimele să trimită bani în conturi false sau să divulge informații sensibile precum coduri OTP, PIN sau date personale.

Având în vedere toate acestea, Revolut a avertizat cu privire la apelurile care vin „din senin”, indiferent de numărul afișat sau de explicațiile celor din spatele telefoanelor. Toate aceste apeluri spontane ar trebui considerate o tentativă de fraudă. Persoanele sunate trebuie să aibă grijă!

„Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată”. „Orice apel primit ‘din senin’ – indiferent de numărul afişat sau de explicaţie – trebuie considerat o tentativă de fraudă”, a adăugat compania.

Cum identifici o tentativă de fraudă

Experții DNSC menționează câteva semne clare ale unui apel de tip spoofing. Iată cum identifici o tentativă de fraudă:

  • apelul sosește direct pe telefon și nu prin aplicația Revolut;
  • este neașteptat și nesolicitat;
  • apelantul nu vorbește fluent limba română sau are un ton presant;
  • menționează o tranzacție de care nu știi;
  • solicită trimiterea de bani, oferirea de date sau instalarea unor aplicații suspecte.

Revolut subliniază că autentificarea utilizatorului înainte de inițierea unui apel din aplicație previne complet orice intervenție a fraudatorilor.

Ce trebuie să faci dacă primești un apel suspect

Specialiștii recomandă următoarele:

  • Închide imediat apelul;
  • Verifică în aplicația Revolut (chat) dacă compania a încercat să te contacteze;
  • Raportează incidentul în aplicație și autorităților (ANCOM, DNSC, Poliția Română);
  • Nu trimite bani și nu divulga nicio informație personală.

Statisticile companiei arată amploarea fenomenului: în 2024, sistemele automate și echipa de prevenire a fraudelor au blocat tranzacții frauduloase de peste 600 de milioane de lire sterline.

Tags:
Citește și...
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Eveniment
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
Eveniment
Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân
Eveniment
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru achiziții supraevaluate de peste un milion de lei
Eveniment
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru achiziții supraevaluate de peste un milion de lei
Noul avertisment transmis de Maria Ghiorghiu. Ce spune despre președintele României, Nicușor Dan
Eveniment
Noul avertisment transmis de Maria Ghiorghiu. Ce spune despre președintele României, Nicușor Dan
Răzbunarea l-a dus după gratii. Afacerist ieșean arestat pentru distrugerea mașinii unui polițist
Eveniment
Răzbunarea l-a dus după gratii. Afacerist ieșean arestat pentru distrugerea mașinii unui polițist
Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa medicilor conspiraționiști: „Dumnezeu e tratamentul meu”
Eveniment
Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa medicilor conspiraționiști: „Dumnezeu e tratamentul meu”
Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
Eveniment
Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Eveniment
Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Eveniment
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Ultima oră
12:50 - Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
12:46 - Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
12:20 - Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)
12:20 - Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
12:20 - Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Catalin Drula
12:03 - Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
11:50 - Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)
11:35 - Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel
11:28 - Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
11:26 - Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân