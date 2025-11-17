Tentativele de prin apeluri telefonice care vizează utilizatorii au crescut semnificativ, în ultima perioadă. Iată ce avertizează specialiștii!

Tentative de fraudă

În contextul campaniilor de Black Friday și al cumpărăturilor online intense, atacatorii folosesc apeluri de tip spoofing. Ei pretind că sunt reprezentanți Revolut, bănci sau instituții publice, conform Agerpres.

Scopul lor este să convingă victimele să trimită bani în conturi false sau să divulge informații sensibile precum coduri OTP, PIN sau date personale.

Având în vedere toate acestea, Revolut a avertizat cu privire la apelurile care vin „din senin”, indiferent de numărul afișat sau de explicațiile celor din spatele telefoanelor. Toate aceste apeluri spontane ar trebui considerate o tentativă de fraudă. Persoanele sunate trebuie să aibă grijă!

„Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată”. „Orice apel primit ‘din senin’ – indiferent de numărul afişat sau de explicaţie – trebuie considerat o tentativă de fraudă”, a adăugat compania.

Cum identifici o tentativă de fraudă

Experții DNSC menționează câteva semne clare ale unui apel de tip spoofing. Iată cum identifici o tentativă de fraudă:

apelul sosește direct pe telefon și nu prin aplicația Revolut;

este neașteptat și nesolicitat;

apelantul nu vorbește fluent limba română sau are un ton presant;

menționează o tranzacție de care nu știi;

solicită trimiterea de bani, oferirea de date sau instalarea unor aplicații suspecte.

Revolut subliniază că autentificarea utilizatorului înainte de inițierea unui apel din aplicație previne complet orice intervenție a fraudatorilor.

Ce trebuie să faci dacă primești un apel suspect

Specialiștii recomandă următoarele:

Închide imediat apelul;

Verifică în aplicația Revolut (chat) dacă compania a încercat să te contacteze;

Raportează incidentul în aplicație și autorităților (ANCOM, DNSC, Poliția Română);

Nu trimite bani și nu divulga nicio informație personală.

Statisticile companiei arată amploarea fenomenului: în 2024, sistemele automate și echipa de prevenire a fraudelor au blocat tranzacții frauduloase de peste 600 de milioane de lire sterline.