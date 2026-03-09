Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că luni „a fost găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari”, o „iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români”. Cu această ocazie, ministra a anunțat că vor fi controlate toate în 2025: „nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”.

Un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit pe plajele din Năvodari

„Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral, a anunțat că astăzi, în jurul orei 13:00, în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival, în zona fostei terase Lujo din Năvodari, un utilaj de tip terasier a avariat accidental un rezervor subteran de gaz îngropat în nisip.

Imediat după producerea incidentului, echipele ABADL au securizat perimetrul și au restricționat accesul persoanelor pe o rază de aproximativ 100 de metri. Situația a fost semnalată de îndată autorităților competente, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, inclusiv echipa specializată pentru substanțe periculoase, Poliția Română, precum și reprezentanți ai ABADL. Mulțumim autorităților de intervenție pentru măsurile implementate pentru prevenirea unui incident major.

Poliția deja a efectuat cercetări la fața locului și a ridicat probe în vederea deschiderii unui dosar penal pentru stabilirea tuturor responsabilităților.

Din verificările preliminare rezultă că rezervorul de gaz a fost îngropat ilegal în nisip de către operatorul economic care a administrat terasa din acea zonă. Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat la data de 30 octombrie 2025, iar operatorului i-a fost impusă obligația de a dezafecta și evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu la data de 15 decembrie 2025. Rezervorul respectiv nu a fost declarat și nu a avut niciun acord din partea Administrației Naționale „Apele Române” pentru amplasare”, a explicat ministra Mediului, într-o postare pe Facebook.

Buzoianu anunță toleranță zero pentru ilegalități

În finalul postării, Buzoianu a spus că se va asigura că toată lumea respectă legea pe plajele din România, „oricât s-ar supăra unii”.

„Vă spun pe scurt: politica Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la plajele din România este toleranță 0 pentru ilegalitățile care pun în pericol mii de români. Ce a fost descoperit astăzi la Năvodari – un rezervor de gaz îngropat ilegal într-o zonă în care încetase contractul de închiriere anul trecut- este un risc foarte mare și o iresponsabilitate uriașă din partea operatorilor economici.

Plajele din România nu sunt vestul sălbatic. Legea va fi respectată, oricât s-ar supăra unii”, a mai transmis Diana Buzoianu.