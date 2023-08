Robert Cazanciuc, despre accidentul de la 2 Mai: „Singurul drum al celor care se urcă la volan drogați, băuți sau fără permis și produc accidente mortale este către închisoare”

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, unui dintre inițiatorii „Legii Anastasia” pe baza căreia șoferul drogat care a provocat accidentul mortal de la 2 Mai riscă o pedeapsă cu ani grei de închisoare, a declarat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac că singura pedeapsă pentru cei care se urcă băuți, drogați sau fără permis la volan și provoacă accidente mortale este pedeapsa cu închisoarea:

„Legea Anastasia a fost publicată în Monitorul oficial pe 10 iulie, s-a intrat în vigoare trei zile mai târziu. În esență Legea spune că cine s-a urcat la volan băut, drogat sau fără permis și a produs accident mortal nu mai poate beneficia de suspendarea aplicării pedepsei dacă este găsit vinovat de instanța de judecată.

Cu alte cuvinte, singura sancțiune care se poate aplica în asemenea cazuri este condamnare cu închisoare. Legea nu a apărut din păcate întâmplător, ci ca o formă de a răspunde la o realitate în care 100 de oameni sunt omorâți, sunt unii nebuni care folosesc mașina pe post de armă și ucid semenii lor.

Cine se urcă la volan fără permis, cum a fost cazul Anastasiei, fetița ucisă anul trecut, în vârstă de 4 ani, chiar în fața casei de o „șoferiță” fără permis folosește autoturismul ca pe o armă. Dacă cineva a ajuns la închisoare înseamnă că altcineva a murit. Noi nu vrem să mai moară oameni. Noi vrem să protejăm valoarea supremă a omului, viața. Pentru asta ne trebuie un instrument legal adecvat, condamnarea cu închisoarea dacă comit astfel de fapte.

Singurul drum al celor care se urcă la volan drogați, băuți sau fără permis și produc accidente mortale este către închisoare. Acesta este răspunsul societățiia decvat la asemena fapte. Va fi o muncă foarte improtantă de educație.

Noi toți trebuie să fim conștienți, atunci când vedem pe unii că vor săs e urce la volan băuți, drogați sau fără permis să îi tragem de mânecă”.

În ceea ce privește inacțiunea Poliției care ar fi putut să prevină tragedia dar și suspiciunile privind legăturile avocatei tânărului care a provocat accidentul cu factorii politici din Constanța, Robert Cazanciuc a precizat că Poliția trebuie să clarifice toate aspectele și suspiciunile:

„Eu nu cred că are legătură cu politicul, ci are legătură cu felul în care oamenii înțeleg să își facă profesia, fie că vorbim de polițiști, fie de avocat. Polițistul este prima interfață a statului cu cetățeanul. Cum știe el să își facă meseria este încrederea pe care cetățeanul o are în stat sau nu.

Poliția va trebui să facă foarte multe lucruri sunt foarte multe suspiciuni în spațiul public legat de ce s-a întâmplat înainte de accident. Poliția are obligația să clarifice ce s-a întâmplat, să ia măsurile necesare, să îi sancționeze pe cei care au greșit. PSD-ul a inițiat această lege. Rămâne această obligație a poliției de a clarifica cum a fost posibil”.