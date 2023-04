Robert Pattinson l-ar putea interpreta pe Dracula

Cunoscutul actor Robert Pattinson este în discuții cu regizoarea Chloe Zhao pentru a interpreta rolul principal într-un nou film despre Dracula. Filmul îl va prezenta pe Dracula într-un viitor îndepărtat.

Zhao a confirmat deja că este aproape să termine scenariul pentru noul film despre Dracula. Descrie viitoarea producție ca fiind un western SF, futurist, iar acțiunea va fi sub semnătura studioului Universal. „Întotdeauna am fost fascinată de vampiri”, a spus Zhao într-un interviu în urmă cu câțiva ani.

Regizoarea are însă nevoie de un film de top, în condițiile în care Eternals a fost ținta multor critici. Ea are însă o cotă foarte bună la Hollywood, după ce a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru munca de la Nomadland, în 2021.

Britanicii au susținut că Robert Pattinson ar fi rudă cu Vlad Țepeș

În 2010, a publicat un articol despre presupusele legături pe care Robert Pattinson le-ar avea cu Vlad Țepeș, cel care pentru mulți este adevăratul Dracula.

Conform sursei citate, Pattinson ar fi o rudă îndepărtată cu Vlad al III-lea. „A urmări familia lui Pattinson până la Vlad a fost o cercetare dificilă, dar rezultatele au creat acompaniamentul perfect pentru Twilight Saga”, a spus Anastasia Tyler, genealog la Ancestry.

Experții susțin că probabilitatea de a fi rude este prin familia regală britanică. Pattinson este un văr îndepărtat din partea tatălui său cu William și Harry. Legătura se face prin familia Pickering, care a trăit în nordul Angliei la începutul anilor 1500.

Pattinson va apărea în următorul film în 2024

Robert Pattinson și-a ales cu grijă proiectele în care a apărut în ultimii ani. În 2022 a preluat rolul lui Batman și s-a bucurat de recenzii mixte, astfel că a ales să facă o pauză, iar următorul film în care va apărea este Mickey 17, ce urmează a fi lansat în 2024, pe 29 martie.

Creat de cei de la Warner Bros, Mickey 17 este regizat de Bong Joon-ho și îi mai are în distribuție pe Steven Yeun, Naomi Ackie și Toni Collette. Este o adaptare SF care urmărește o expediție pentru colonizarea unui regat înghețat ce poartă denumirea Niflheim.

Dracula, un personaj adesea întâlnit în filme și jocuri

Dracula este . Cel mai recent film despre Dracula a apărut în primăvara acestui an, cu numele Renfield. Rolul contelui Dracula a fost interpretat tot de un actor foarte cunoscut la Hollywood, . Filmul nu s-a bucurat de recenzii foarte bune, dar se alătură unei liste care mai conține peste 100 de filme despre Dracula. De altfel, s-a împlinit un secol de când cartea scrisă de Bram Stoker a fost ecranizată pentru prima dată.

În plus, în ultimele decenii au fost lansate și numeroase jocuri video. Nosferatu the Vampyre, Van Helsing, Dracula Unleashed și Dracula 5: The Blood Legacy sunt printre cele mai apreciate de utilizatori. Au apărut și multe jocuri de casino despre cunoscutul conte. Iar printre cele mai apreciate de pe sunt Universal Monsters Dracula (NetEnt), Brides of Dracula (ISoftBet) și Dracula (Stake Logic). Acesta din urmă îi transpune pe utilizatori într-un univers plin de magie și mister, așa cum era în povestea originală scrisă de Bram Stoker la finalul secolului al XIX-lea. De fapt, și simbolurile au legătură cu povestea originală: Chipul lui Dracula, o Doamnă misterioasă și obiecte folosite în magie. Grafica este și ea un punct forte al acestui joc care beneficiază de recenzii foarte bune.