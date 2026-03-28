28 mart. 2026, 13:49
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde". Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Sursa foto: Facebook / @Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Cât de prezent mai este fenomenul șpăgii în spitale
  2. Ce spune ministrul despre propria experiență

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit deschis despre fenomenul șpăgii din spitale, recunoscând că acesta nu a fost eliminat complet. Declarațiile vin în contextul unor discuții recurente privind integritatea sistemului medical din România.

Cât de prezent mai este fenomenul șpăgii în spitale

Oficialul a admis sâmbătă la Prima TV, că plățile informale continuă să existe, chiar dacă amploarea lor este mai redusă comparativ cu anii anteriori. În același timp, el a subliniat că problema nu mai are dimensiunea pe care o avea în urmă cu un deceniu.

„Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că primește frecvent mesaje de la pacienți, aparținători sau chiar colegi din sistem, care reclamă astfel de situații. „Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii, care fac asta, şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală”, a precizat acesta.

Ce spune ministrul despre propria experiență

Întrebat dacă a oferit vreodată bani necuveniți în sistemul medical, Alexandru Rogobete a respins categoric această idee. „Eu? Nu. N-am prea ajuns pe la medic”, a răspuns ministrul, relatează Digi24

El a adăugat că nici în perioada în care a profesat ca medic nu a acceptat astfel de practici. „Am ajuns de câteva ori şi atunci în situaţie de urgenţă. Dar nu, nu am dat, şi în puţina perioadă în care am fost medic, nu am luat, ca să fie foarte clară o treabă”, a completat acesta.

Declarațiile sale evidențiază atât persistența unui fenomen sensibil, cât și presiunea existentă asupra autorităților de a continua măsurile de reducere. În acest context, colaborarea instituțională rămâne esențială pentru limitarea acestor practici în sistemul sanitar.

Citește și...
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
Eveniment
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Eveniment
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Eveniment
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Eveniment
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Eveniment
Contractele Pfizer din pandemie ajung în instanță la Bruxelles. Ce sume uriașe sunt în joc pentru România, Polonia și Ungaria
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Eveniment
Bunicul lui Mario Berinde, plasat sub control judiciar. Ce i-ar fi făcut mamei unuia dintre tinerii implicați în uciderea nepotului său
Restricții de trafic duminică în Capitală pentru procesiunea de Floriile catolice. Cum va fi afectată circulația pe principalele bulevarde
Eveniment
Restricții de trafic duminică în Capitală pentru procesiunea de Floriile catolice. Cum va fi afectată circulația pe principalele bulevarde
Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
Eveniment
Lia Savonea dă Guvernul în judecată. Reacția explozivă a lui CTP: „România este ostatica justiției acum, nu a unor teroriști” (VIDEO)
UPDATE: Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii au ridicat documente și telefoane. Inclusiv cel al lui Raed Arafat ar fi fost ridicat. Ce suspectează anchetatorii / Precizările DSU
Eveniment
UPDATE: Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii au ridicat documente și telefoane. Inclusiv cel al lui Raed Arafat ar fi fost ridicat. Ce suspectează anchetatorii / Precizările DSU
Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
Eveniment
Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
15:09 - Ministrul Sănătății vorbește despre relația cu Ilie Bolojan. Cum va vota la referendumul intern pentru demiterea premierului
14:24 - Eroare Google Maps a redenumit temporar Casa Albă „Insula lui Epstein” pe telefoanele Android. Cum a apărut eroarea și cum a fost corectată
13:17 - Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
12:48 - Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
11:32 - România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
11:00 - Cătălin Predoiu: „România – printre cele mai sigure ţări din lume”. Unde se situează țara noastră în clasamentele privind siguranța
10:23 - Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
09:53 - Vremea azi, 28 martie. Ploile și vântul revin în majoritatea zonelor din România, într-o zi tipică de primăvară capricioasă
09:18 - BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
08:37 - Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic