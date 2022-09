Român șocat de prețurile din Thassos: „Când aud că vorbești românește aduc alt meniu”

Perioada concediilor s-a terminat, însă unii români abia acum pleacă în vacanțe. Temperaturile bune și i-au determinat să opteze pentru sejururi în lunile de toamnă, în țară sau chiar în stațiunile de dincolo de graniță.

Este și cazul unui român care pentru vacanță, fiind prima dată când a ajuns în Thassos, acolo unde a rămas dezamăgit de prețuri, pe care nu le consideră deloc mici, așa cum afirmă alți români.

Român, șocat de prețurile mari din Thassos

„Prima oară în Thassos! Un platou micuț cu fructe de mare e 38 euro, o carafă de vin la 500 ml 19 euro, o limonadă și o cafea 13 euro. Total 70 euro, 350 lei, mi se pare mie sau nu pare deloc ieftină mâncarea aici?”, s-a întrebat total surprins turistul român.

Mesajele au început să curgă, iar alți turiști au făcut chiar o comparație și cu ceea ce au cheltuit în România, fiind convinși că în Grecia au scos mai mulți bani din buzunar.

„Cine a zis că este ieftin, noi am cheltuit în 7 zile 1500 euro fără cazare, o masă ne ducea cam 60 euro, 2 adulți și un copil de 7 ani. Sunt prețurile ca și în România, dar este mult mai frumos”, „Păi cam așa este, nu știu cine crede că este ieftin în Thassos mâncarea, eu am fost în august și cam așa stau prețurile”, „Pentru că au văzut că românul este cu dare de mână, au început să sară calul urat! Scria cineva când aud că vorbești românește aduc alt meniu, și în Sithonia la fel. Fiind aproape românii au rupt în acest an, poate la anul ne reorientăm, logic cei care doresc. Vacanțe minunate!”, „Te duci în Thassos că-i ieftin?! În Egipt e ieftin, însă riști să te întorci cu herpes, dermatite, boli digestive”, sunt doar câteva mesaje apărute în secțiunea de comentarii.