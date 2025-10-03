B1 Inregistrari!
Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă

Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă

03 oct. 2025, 18:41
Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
Cuprins
  1. Cum a fost prinsă românca care încerca să introducă droguri în Italia
  2. Unde ascunse femeia drogurile
  3. Ce au decis autoritățile în privința româncei care a introdus droguri în Italia
  4. O româncă a fost jefuită și aruncată dezbrăcată în stradă, în Italia

O româncă care locuia în Italia de peste un deceniu a fost arestată după ce a încercat să introducă droguri în țara din peninsulă. Femeia trebuia să ajungă în Alghero, motiv pentru care luase un zbor din Bruxelles până în Bergamo, urmând ca de acolo să ia un alt avion spre destinația finală. Însă, acest lucru nu s-a mai întâmplat, întrucât a fost interceptată de polițiști pe aeroportul din Bergamo.

Cum a fost prinsă românca care încerca să introducă droguri în Italia

Operațiunea autorităților italiene din cadrul Poliției Financiare și Agenției Vamale a fost demarată după o avertizare trimisă de vama belgiană către Direcției Antifraudă din Roma. În cele din urmă, femeia a fost prinsă încercând să introducă în Italia aproape un kilogram și jumătate de heroină, potrivit Il Messaggero.

Rugată să-și justifice călătoria din Belgia în Italia, femeia de 46 de ani, de origine română, a oferit explicații „generice și contradictorii”.

Unde ascunse femeia drogurile

Drogurile fuseseră împărțite în 120 de capsule, pe care le ingerase înainte de călătorie. Fiecare dintre pilule era într-un recipient de plastic care, la rândul lui, fusese înfășurat în mai multe straturi de bandă adezivă.

Se pare că aceasta locuiește în Italia încă din 2013 și este vânzătoare ambulantă de haine.

Ce au decis autoritățile în privința româncei care a introdus droguri în Italia

După ce a fost reținută, românca a fost supusă unor examinăriradiologice. Acestea au confirmat faptul că femeia ingerase 120 de capsule, care conțineau heroină. Cantitatea totală de droguri pe care le ascunsese românca era de 1.393 de grame.

După ce pachetele au fost îndepărtate, stupefiantele au fost confiscate, iar românca a fost arestat și dus la închisoarea din Bergamo.

O româncă a fost jefuită și aruncată dezbrăcată în stradă, în Italia

Românca, în vârstă de 29 de ani, este escortă în Italia și ar fi fost convinsă de șoferul ambulanței să întrețină relații intime în interiorul vehiculului, între transporturile de pacienți. Conform reconstituirii cazului de către polițiști, după terminarea actului sexual, femeia ar fi fost împinsă afară din ambulanță cât încă era dezbrăcată. După ce i-a aruncat hainele, bărbatul a fugit cu banii, documentele, geanta și telefonul tinerei românce.

Întâmplător, prin zonă a trecut un echipaj al poliției rutiere pe care tânăra româncă a reușit să îl oprească. Le-a povestit ofițerilor ce s-a întâmplat, iar aceștia au transmis informațiile mai departe, către colegii lor de la secția de poliție Santa Viola.

