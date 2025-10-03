O româncă care locuia în Italia de peste un deceniu a fost arestată după ce a încercat să introducă droguri în țara din peninsulă. Femeia trebuia să ajungă în Alghero, motiv pentru care luase un zbor din Bruxelles până în Bergamo, urmând ca de acolo să ia un alt avion spre destinația finală. Însă, acest lucru nu s-a mai întâmplat, întrucât a fost interceptată de polițiști pe aeroportul din Bergamo.

Cum a fost prinsă românca care încerca să introducă droguri în Italia

Operațiunea autorităților italiene din cadrul Poliției Financiare și Agenției Vamale a fost demarată după o avertizare trimisă de vama belgiană către Direcției Antifraudă din Roma. În cele din urmă, femeia a fost prinsă încercând să introducă în Italia aproape un kilogram și jumătate de heroină, potrivit .

Rugată să-și justifice călătoria din Belgia în Italia, femeia de 46 de ani, de origine română, a oferit explicații „generice și contradictorii”.

Unde ascunse femeia drogurile

Drogurile fuseseră împărțite în 120 de capsule, pe care le ingerase înainte de călătorie. Fiecare dintre pilule era într-un recipient de plastic care, la rândul lui, fusese înfășurat în mai multe straturi de bandă adezivă.

Se pare că aceasta locuiește în Italia încă din 2013 și este vânzătoare ambulantă de haine.

Ce au decis autoritățile în privința româncei care a introdus droguri în Italia

După ce a fost reținută, românca a fost supusă unor examinăriradiologice. Acestea au confirmat faptul că femeia ingerase 120 de capsule, care conțineau . Cantitatea totală de droguri pe care le ascunsese românca era de 1.393 de grame.

După ce pachetele au fost îndepărtate, stupefiantele au fost confiscate, iar românca a fost arestat și dus la închisoarea din .

