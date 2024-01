Români dați afară din restaurantul unde petreceau Revelionul la Madrid: „Am plătit, dar nici nu am mâncat” / Localul nu avea autorizație

Mai mulți români stabiliți în Spania au avut parte de un Revelion de coșmar după ce au plătit ca să petreacă trecerea dintre ani la un restaurant din Madrid al cărui proprietar era de asemenea român. Aceștia au fost scoși afară din restaurant de către polițiști pentru că localul nu avea autorizație, potrivit .

Potrivit celor relatate pe rețelele de socializare, românii au rămas și fără petrecere, și fără bani:

„A venit poliția și ne-a spus să părăsim localul. Nu știu pe cine caută. Încearcă să ne explice. Facem în mașină Revelionul. Am plătit, dar nici nu am mâncat. Doamne! Așa ghinion. A zis să plecăm așa, fără motiv. În viața mea nu am pățit așa ceva. Eu am plătit. Se pare că proprietarul nu are licență să facă revelionul. Restaurantul e unul de lux. Dacă nu ieșim din restaurant ne arestează. Deja îl arestează pe un spaniol. Pe noi românii nu ne arestează, dar l-au reținut pe un spaniol, care e cel mai tare-n gură!”, a povestit Luminița Mantale pe contul său de TikTok.

Ne pare rău. Am rămas fără Revelion, nici banii nu ni i-a dat. Am plătit câte 110 euro. Urâtă seara. Nu avem niciun fel de mâncare pregătită acasă. Nu avem nici șampanie. Patronul nu avea licență. A luat banii, i-a pus buzunar și pleacă în România. Cred că și ospătarii știau, deoarece râdeau. Peste 300 de peroane au fost scoase afară”, a mai spus românca.

Și patronul restaurantului Nobile’s din Madrid, unde a descins poliția, este român.

„Am pățit exact la fel la Londra acum 2 ani. Ne-au evacuat pe toți înainte de friptură și artificii!”

Internauții s-au grăbit să comenteze întâmplarea românilor. Iată câteva dintre ele: „Asta este o lecție de viață. Cele mai frumoase sărbători sunt în familie alături de oamenii dragi”; „Vrem și cealaltă variantă, a patronului. Fără motiv nu cred că v-ar fi dat afară. Dacă era așa sigur îi denunțai”, „Chiar dacă mergi pentru o seară la restaurant, acasă trebuie sa ai ceva gătit…și mâine e o zi”; „Acasă, îți făceai mâncare, te organizai și era minune”,

„E imposibil să vina poliția locală. Ceva a fost la mijloc”; „Lasă că eu am mâncat cartofi cu cârnați și castraveți, acasă!”; „Mie îmi place tare mult de voi! În situația aceasta …voi chiar v-ați comportat prea frumos …! La multi ani 2024!”; „Noi am fost la un revelion în Bacău, frumos, dar morți de foame. Noroc că am ciorbă acasă”.