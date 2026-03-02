Români prinși în războiul din Orientul Mijlociu. Ce spune ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre readucerea în țară (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat că până în prezent nu există nicio informaţie privind cetăţeni români răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

Soarta românilor din Orientul Mijlociu. Ce spune Țoiu

Situaţia cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului, din cauza conflictului din regiune, a fost analizată, la , de premierul Ilie Bolojan şi o parte din miniştrii cabinetului.

Autorităţile române au decis că îşi vor concentra eforturile pe aducerea în ţară în siguranţă a românilor aflaţi în zonele de risc.

Chiar în această seară vor ajunge la București, la bordul a doua aeronave care vin din Egipt, cetățeni români care se aflau pe teritoriul Israelului.

Până în Egipt, aceștia au fost transportați pe cale terestră, iar în perioada următoare vor fi organizate și alte zboruri pentru aducerea în țară a pelerinilor și a altor cetăţeni români care au solicitat sprijin consular.

Se fac, de asemenea, pregătirile necesare și pentru repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din afectate de război.

”Până la acest moment nu avem nicio informaţie privind cetăţenii români care să fie răniţi. Pe de altă parte, recunoaştem nivelul crescut de anxietate şi de îngrijorare.

Este justificat, situaţia în regiune escaladează şi continuăm coordonarea la nivelul autorităţilor din România, precum şi îmbunătăţirea coordonării cu agenţiile de voial şi operatorii de turism şi liniile aeriene pentru a putea să asigurăm cetăţenilor românii asistenţa care le este necesară.

Menţinem recomandarea principală care este aceea de a urmări informaţiile oficiale şi ale autorităţilor din ţara în care se află în acest moment cetăţenii României, sigur cu excepţia cetăţenilor din Iran, care ţin întotdeauna legătura direct cu misiunea noastră, pentru că prioritatea principală rămâne menţinerea siguranţei cetăţenilor noştri.”, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Canal de WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu

Țoiu a spus că în cursul zilei va fi lansat un canal de WhatsApp special dedicat cetățenilor care se află în Orientul Mijlociu. Totodată, a subliniat necesitatea urmăririi canalelor de informare oficiale.

„Sperăm să putem curând să asistăm evacuarea mai multor cetățeni români, avem nevoie de o coordonare centralizată și asta realizăm pe parcursul zilei de astăzi. De asemenea, o informație importantă este lansarea canalului de WhatsApp, unde vom prelua informațiile oficiale de la nivelul misiunilor diplomatice, informațiile oficiale centralizate ale Ministerelor Afacerilor Externe.

Am decis să lansăm astăzi și un canal de WhatsApp disponibil cetățenilor români din Orientul Mijlociu, pentru a putea să asigurăm acces mai facil la informații. Avem această rugăminte, în momentul în care publicăm link-ul, rugămintea este pentru cetățenii români care nu sunt în Orientul Mijlociu să nu acceseze această resursă.”, a mai spus Țoiu.