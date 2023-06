România, afectată tot mai frecvent de fenomene meteo extreme. Specialist ANAR: ”Pagubele vor fi tot mai mari în zona inundațiilor fulger”

Schimbările climatice vor afecta și România care nu va fi ferită de fenomene meteo extreme, potrivit lui Sorin Rândașu, director al Departamentului Situații de Urgență din cadrul Administrației Naționale Apele Române (ANAR).

România, afectată de fenomene meteo extreme

Acesta a spus într-un interviu pentru că în România fenomenele extreme au devenit mai frecvente în ultimii ani. De asemenea, a avertizat că frecvența și intensitatea inundațiilor crește în țara noastră:

„Se vede foarte clar că există o alternanță și o creștere, o rapiditate a acestor fenomene, unele după altele. De altfel, este și explicabil, fiindcă dacă ne gândim la faptul că punem la fiert un ibric cu apă, să spunem în momentul în care creștem temperatura, grad cu grad, se vede cum se agită moleculele de apă din ce în ce mai mult. Acesta lucru se întâmplă și în atmosfera și începe procesul de evaporare. Dar gândiți-vă la ce se întâmplă în ultima perioadă, când apa practic este extrem de agitată, ca să spun așa. Același lucru se întâmplă și la nivelul întregului Pământ”, a mai spus Sorin Rândașu.

În prezent, specialiștii fac diverse corelații, inclusiv legătura cu fenomenul El Nino, diverse modele climatice, în încercarea de a determine influența asupra diverselor zone, inclusiv a României.

„Simpla creștere a temperaturii înseamnă un proces mai rapid de evaporație, de evapotranspirație, și un ciclu mai rapid al apei în natură. Or, când se întâmplă lucrul acesta, frecvența și intensitatea inundațiilor crește, e foarte clar, iar când apar fenomene de secetă, efectele lor sunt mult mai profunde”, a explicat directorul ANAR.

Sorin Rândașu a mai precizat că inundațiile vor fi mai ascuțite și vom avea o creștere a debitelor maxime anuale de circa 15, chiar 20%:

„S-a estimat de către colegii mei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor care este impactul asupra debitelor în regim de maxime anuale. Aici, concluzia a fost foarte interesantă. Dacă am analizat cele 11 bazine hidrografice, în zona superioară, în zona montană, se constată că inundațiile vor fi mai ascuțite și vom avea o creștere a debitelor maxime anuale de circa 15, chiar 20%, lucru care a fost reflectat în hărțile pe care le-am realizat în cadrul proiectului RO-FLOODS (proiect al ANAR cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – n.r.), și zona medie și inferioară a bazinului hidrografic are chiar o tendință de scădere. Deci, practic, volumele de apă care sunt tranzitate, per ansamblul lor, rămân aceleași sau poate chiar scad puțin, iar viiturile devin din ce în ce mai ascuțite. Aceste inundații ascuțite provoacă dezastre locale”, a detaliat Sorin Rândașu.

Dezastrele cauzate de viitori vor însemna pagube tot mai mari, avertizează directorul ANAR:

„Și mai dau un exemplu de zilele trecute, dacă ne uităm la știrile care au fost, să spunem, sâmbătă am avut într-o localitate precipitații care au căzut într-un interval foarte scurt de timp. Am avut 80 de litri în câteva ore și s-a produs un dezastru local, deci practic apa a antrenat mașinile.

Lucrul acesta se va întâmpla, din nefericire, din ce în ce mai frecvent și, problema de fapt pe care o avem, pagubele vor fi din ce în ce mai mari în zona inundațiilor de tip fulger, inundații foarte rapide”.