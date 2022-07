România fierbe timp de o săptămână. Recomandările specialiştilor 20 iulie 2022

Meteorologii prognozează temperaturi caniculare în aproape toată ţara, începând cu acest weekend. Medicii recomandă să nu stăm la soare la orele de vârf, în timp ce specialiştii de la Apele Române fac apel la consumul responsabil de apă, potrivit .

Vineri şi sâmbătă, zile de foc

Specialiştii anunţă că urmează o săptămână de foc pentru România. Temperaturile vor începe să urce treptat, în aproape toată ţara, începând de miercuri, spune Mirela Polifronie, meteorolog la Administraţia Naţională de Meteorologie.

„Potrivit datelor actuale, începând de joi până către mijlocul săptămânii viitoare, vor fi temperaturi care să depăşească 36-37 de grade Celsius, în mare parte din ţară. Cele mai ridicate temperaturi estimăm că vor fi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă. Aceasta înseamnă cam 39 de grade Celsius, poate, izolat, şi 40 de grade Celsius, în special în Oltenia”, a explicat meteorologul.

se va apropia sau chiar va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

„De joi, acest lucru va fi valabil în Banat şi Oltenia, după care vineri, sâmbătă şi duminică să se extindă în vestul, sudul ţării, jumătatea de sud a Moldovei, mai puţin Dobrogea şi partea litoralului”, a prognozat meteorologul.

Unde vor fi temperaturi mai scăzute

Anumite zone ale ţării vor fi însă ferite de caniculă, mai spune Mirela Polifronie. Este vorba despre jumătatea de nord a Moldovei (27-29 grade) şi estul Transilvaniei (26-27 grade). În Dobrogea, temperaturile vor fi de 33 grade, cu o maximă de 35-36 de grade, sâmbătă, în partea vestică. Pe litoral se vor înregistra temperaturi de cel mult 30-31 de grade.

Ploile nu vor lipsi cu desăvârşire, dar nu vor mai fi la intensităţile pe care le-am avut până acum, subliniază meteorologul. În Bucureşti, temperaturile vor începe să crească, ajungând vineri la 35 de grade Celsius, sâmbătă – la 37 de grade Celsius şi chiar 40 de grade Celsius, duminică.

Pentru luni, sunt prognozate averse şi temperaturi de 31 de grade Celsius, urmând ca de marţi, acestea să crească iar către mijlocul săptămânii viitoare până la 39 de grade Celsius, potrivit prognozei din acest moment.

Medicii atrag atenţia că, deşi temperaturile ridicate nu sunt o surpriză pentru „luna lui Cuptor”, ar trebui să învăţăm să ne ferim de eventualele neplăceri cauzate de acestea.

„În primul rând, n-ar trebui să ieşim afară decât dis-de-dimineaţă, până în ora 10.00, sau după ora 19.00. În al doilea rând, îmbrăcămintea trebuie să fie lejeră, din fibre naturale. Hidratarea este extrem de importantă şi asta înseamnă, în această perioadă, 3-4 litri de apă pe zi. Riscul deshidratării este uriaş”, atrage atenţia dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie în Bucureşti.

Pacienţii cu boli cronice trebuie să continue să-şi ia tratamentele prescrise de medicii curanţi şi să se ferească de căldură, susţine specialistul. Orice semn de slăbiciune sau de ameţeală poate fi un indicator de insolaţie.

„În acest caz, persoana trebuie să intre într-un magazin cu aer condiţionat şi să bea o sticlă cu apă rece, până se hidratează complet. Culoarea urinei este un indicator al gradului de hidratare a organismului. Aceasta trebuie să fie cât mai deschisă la culoare”, explică mediul de familie.

Alături de persoanele în vârstă, copiii sunt cei mai expuşi riscului în perioadele caniculare. Dr. Valeria Herdea, medic primar pediatru, îi sfătuieşte pe părinţii cu copii mici să nu iasă la plimbare cu aceştia decât între orele 7.00 şi 10.00 dimineaţa sau după ora 19.00.

„Capul copilului trebuie protejat de o pălărioară, iar îmbrăcămintea trebuie să fie din in, bumbac sau altă fibră naturală, de preferat de culoare albă. Crema de protecţie solară se aplică de la ora 10.00 şi până la ora 18.00 dacă mamele trebuie să iasă din casă. Acestea ar trebui să aibă la dânsele suficiente surse de hidratare pentru cei mici: fie lapte de sân, fie apă. La temperaturi peste 25 de grade, sugarul are nevoie să fie hidratat dacă mama nu are lapte suficient”, recomandă dr. Herdea.

„Suntem în perioadă de COVID”

Alimentele trebuie să fie proaspete, curate, din surse sigure, pentru a nu risca îmbolnăviri ale tubului digestiv. „Somnul copiilor este recomandat să aibă loc într-o cameră răcoroasă, cu temperaturi sub 24 de grade Celsius. Igiena este importantă, la fel şi respectarea regulilor de vaccinare. Pentru copiii de vârstă mai mare, dacă plecăm cu ei în concediu trebuie să fim atenţi la mâncărurile consumate, precum şi la expunerea la soare.

Pălărioarele nu trebuie să lipsească şi nu trebuie intrat în bazine cu apă care nu au avizele sanitare de funcţionare. Nu uitaţi: suntem în perioadă de COVID-19. Creşte numărul de cazuri chiar dacă este cald, transmiterea este foarte rapidă, peste 90%, aproape ca la varicelă”, recomandă medicul pediatru. Iar cei care pleacă în concediu trebuie să ia cu ei şi trusa de urgenţă, reaminteşte dr. Herdea.

Aceasta trebuie să conţină medicamente antitermice, împotriva insolaţiei, alergiilor, diareei şi vărsăturilor. „La orice semn de deshidratare, de vărsături, de diaree, de erupţii pe piele, să vă prezentaţi la medic. Nu utilizaţi medicamente fără recomandare medicală”, conchide medicul pediatru.