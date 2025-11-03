Țara noastră traversează un val de scumpiri. Românii trebuie să plătească mai mult într-o serie de contexte, de la alimentarea cu carburant a unei mașini, până la cumpărăturile de alimente de bază. O diferență sesizabilă de preț este la legume care, pe lângă că sunt importate în România, costă și mai mult odată ce se apropie iarna.

Câte legume importă România

Ultima recoltă românească din acest este pe punctul de a părăsi țara. În acest timp, marile magazine așază pe rafturi fructe și legume importate. România importă 60% din legume, dublu față de acum un deceniu, cele mai multe din Turcia și Polonia. Valoarea legumelor importate a ajuns la 750 de milioane de euro, cu toate că cifrele sugerează că țara noastră are un potențial uriaş.

La cel mai mare bazin legumicol din ţară se muncește de zor, căci zilele astea se culeg ultimele roade ale acestui sezon. Majoritatea legumelor urmează să ajungă în străinătate, principalul client fiind .

„Ultimele legume pleacă atât în ţară, cu toate că mai puţin. Majoritatea pleacă spre export, în Polonia în primul rând. În marketuri se aduce deja din Turcia pentru că e cererea foarte mare, consumatorul doreşte şi noi deja nu mai putem produce foarte mult, fiind final şi foarte frig”, a explicat Orlando, producător de castraveţi, pentru Observator.

„Acum pe ultima sută de metri mai avem de făcut curăţenie. 3-4 tone, speram să fie ultima recoltă. Vânata pleacă cu 4 lei şi ajunge pe masa consumatorului cu 7-10 lei”, a declarat Eduard Dragomir, producător.

Ce producție de legume a avut țara noastră anul trecut

Anul trecut, producția României de legume a constat în 2 milioane de tone, cantitate cu 10% mai mică față de 2023.

Performanța agricolă slabă a țării noastre a dus atât la importuri de 60%, cât și la creșterea prețurilor. Kilogramul de castraveți a ajuns să coste 8 lei, iar vânata – între 7 și 10 lei. Roșiile devin un produs din ce în ce mai puțin accesibil, prețul unui kilogram fiind și de 30 de lei.

Printre cei mai mari importatori de legume ai țării noastre se numără Spania, pentru vinete, Grecia, pentru castraveți și Turcia pentru roșii.