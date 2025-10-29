Două publicații conservatoare americane apropiate de Partidul Republican și mișcarea MAGA cer stoparea investițiilor americane la Baza Militară Mihail Kogălniceanu și retragerea militarilor americani din această bază. Ele argumentează că România ar trebui astfel sancționată pentru că a interzis candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ambele publicații preiau narative rusești și niciuna nu vorbește despre legăturile acestui candidat cu Rusia.

Contextul e și el important: baza Mihail Kogălniceanu urmează să fie militară NATO din Europa și ar avea efect de descurajare asupra Rusiei. Baza va putea găzdui permanent până la 10.000 de militari NATO și familiile acestora. Acum sunt circa 5.000 de militari, majoritatea, americani.

De ce vor cele două publicații retragerea militarilor americani din baza Kogălniceanu

The American Conservative: „Administrația Trump ar trebui să meargă mai departe (…) anunțând că retrage trupele și sprijinul de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

The American Conservative notează astfel într-un articol cu titlul: „It’s Time to Cut Romania Off”:

„Este bine să ne ridicăm împotriva unor astfel de acțiuni vădit antidemocratice. Dar administrația Trump ar trebui să meargă mai departe, folosind această ocazie pentru a trasa o linie fermă, anunțând că retrage trupele și sprijinul de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. (…) Retragerea sprijinului american pentru bază nu ar fi în dezacord cu prioritățile administrației din secolul XXI; într-adevăr, le-ar sprijini și le-ar consolida. Trump este în mod clar interesat de realinierea politicii externe americane cu interesul său național. Aceasta înseamnă dezangajarea din Europa, orientarea către Asia și cheltuirea banilor americani pentru cetățenii americani, în loc de aventuri inutile în străinătate”

The National Interest: „Retragerea trupelor din România ar zdruncina NATO, da, dar…”

The National Interest a lansat un apel similar:

„Anularea alegerilor și împiedicarea candidaților să candideze sunt decizii cu care majoritatea americanilor nu se simt confortabil. Și dacă Trump este serios în ceea ce privește diplomația cu Rusia și orientarea către Asia, o retragere a trupelor din România și o anulare a planurilor de extindere a bazei aeriene ar servi ambelor scopuri. Procedând astfel, s-ar alinia intereselor americane, stimulând aliații noștri din Europa să facă mai mult pentru propriile nevoi de apărare și, pur și simplu, ar evidenția faptul că desfășurarea pe termen nelimitat a nu poate fi luată de bună.

Retragerea trupelor din România ar zdruncina NATO, da, dar ar demonstra hotărârea americană și i-ar încuraja pe europeni să facă mai mult decât să vorbească despre autonomia strategică. Această acțiune ar putea fi chiar folosită ca monedă de schimb pentru a stimula Rusia să înceteze luptele din Ucraina, deoarece Moscova se plânge de mult timp de deplasarea trupelor NATO tot mai spre est. Dacă planurile administrației Biden de a extinde baza aeriană și prezența trupelor americane în România sunt puse în aplicare de administrația Trump, acest lucru ar menține Washingtonul mai angajat în tensiunile cu Moscova și legat de un guvern din ce în ce mai nedemocratic la București. Este greu să considerăm că aceasta este o misiune vitală pentru interesele americane. Este preferabil să se mențină relații bune cu Bucureștiul și Europa în absența desfășurării de trupe americane”.

Ce spune profesorul Vladimir Tismaneanu

Profesorul Vladimir Tismaneanu de la Universitatea Maryland a declarat pentru că „National Interest, publicatie care se defineste ca “realistă”, este operatiunea lui Dmitri Simes, omul lui Putin. Personajul a fost mentionat și in raportul Muller. Fiul unor cunoscuti disidenti, Simes a emigrat din URSS la sfarsitul anilor 70. Este limpede un demers propagandistic concertat la care participa pioni din SUA, Rusia, Romania si, mai nou, Polonia (v. vizita lui Mateusz Morawiecki la Bucuresti și susținerea fațișă, chiar ostentativă, a lui Simion)”.