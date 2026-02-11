B1 Inregistrari!
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei

11 feb. 2026, 19:41
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spune contrastul dintre risipă și sărăcie despre România de azi
  2. Cum schimbă concret o donație de alimente viața unei comunități
  3. Ce impact au marile colecte de sărbători asupra celor aflați în nevoie

De la lansare și până în prezent, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a recuperat peste 39.000 de tone de produse alimentare. Acestea nu au fost irosite, ci redirecționate către oameni care se confruntă cu lipsuri. Din cantitatea salvată au fost pregătite mai mult de 76 de milioane de porții de hrană. Sprijinul a ajuns la 325.000 de persoane aflate în situații vulnerabile.

Cifrele apar într-o analiză publicată de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

Ce spune contrastul dintre risipă și sărăcie despre România de azi

În timp ce milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi, sute de mii de oameni se luptă zilnic cu lipsa hranei. În 2022, România a aruncat peste 3,45 milioane de tone de deșeuri alimentare, potrivit Eurostat. Datele din 2024 arată că aproape 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei. Între aceste două realități funcționează Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), ca un sistem organizat care transformă surplusul în sprijin concret.

Un produs considerat „pierdere” într-un depozit poate deveni hrană pentru o familie aflată în dificultate. Pentru cele 930 de organizații partenere, fiecare donație înseamnă stabilitate și șansa de a direcționa resurse către educație, sănătate și integrare socială. Mecanismul este, în esență, unul logistic.

Surplusul este preluat de la companii și distribuit gratuit către ONG-uri. Efectele sunt însă profund umane și se văd direct în comunități.

„Impactul real se vede şi în contabilitatea asociaţiilor, acolo unde resursele eliberate datorită sprijinului alimentar schimbă destine. Unul dintre cele mai elocvente exemple vine de la Iaşi”, se arată în comunicat.

Cum schimbă concret o donație de alimente viața unei comunități

Pentru Fundația Emmaus, parteneriatul cu Banca Regională pentru Alimente a însemnat o transformare radicală a modului în care își administrează bugetul. Înainte, cheltuielile pentru o săptămână de mese ajungeau la aproximativ 1.750 de lei.

Acum, cu un cost de cel mult 50 de lei pe zi, organizația poate oferi un meniu variat, echilibrat nutrițional și bogat în vitamine. Diferența nu înseamnă doar economie, ci oportunitate. Banii economisiți sunt redirecționați către formarea profesională a beneficiarilor. Practic, o donație de alimente se transformă într-o șansă reală la o meserie și la integrare socială pentru tinerii vulnerabili.

Pentru copiii din centrele de zi, sprijinul alimentar are și o dimensiune educativă. Fundația Pro Educatione asigură masa pentru 60 de elevi. Reprezentanții organizației spun că, astfel, copiii învață să prețuiască resursele, să evite risipa și să își dezvolte responsabilitatea față de propriul viitor. În alte cazuri, continuitatea activității depinde direct de acest sprijin constant. Fundația Umanitară Pacea afirmă că 80% din consumul lunar provine din donațiile Băncii pentru Alimente, ceea ce le permite să mențină programele sociale active într-un climat economic dificil.

La Galați, Fundația de Sprijin a Vârstnicilor descrie aceste donații drept sprijinul care le ajută să meargă mai departe în vremuri complicate. Pentru mulți vârstnici singuri, pachetul alimentar nu este doar hrană, ci și un gest de grijă, uneori singura dovadă că nu au fost uitați.

Ce impact au marile colecte de sărbători asupra celor aflați în nevoie

Perioadele de vârf, precum Colectele Naționale organizate de Paște sau Crăciun, aduc un val consistent de donații și mobilizează comunități întregi. În aceste momente, capacitatea organizațiilor non-guvernamentale crește semnificativ. Astfel, ajutorul ajunge la un număr mai mare de beneficiari decât în mod obișnuit.

Reprezentanții SIB PAX, ONG implicat în acțiuni caritabile și sprijin comunitar, vorbesc despre eficiența acestor campanii. Colecta de Crăciun s-a transformat într-o amplă acțiune de distribuire, concretizată în aproximativ 500 de pachete cu alimente oferite persoanelor vulnerabile.

Astăzi, prin intermediul organizațiilor partenere, rețeaua Băncilor pentru Alimente sprijină 325.000 de oameni. Pentru aceștia, accesul la hrană rămâne o nevoie zilnică. În spatele acestor cifre sunt familii, vârstnici și copii care depind de solidaritatea comunității pentru a trece peste lipsuri.

