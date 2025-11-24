B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”

România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 08:40
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Poate o afacere socială să transforme deșeurile în valoare reală
  2. De ce reciclăm atât de puțin, deși avem materiale valoroase la îndemână
  3. Cine conduce clasamentul reciclării în Europa și cât de mare este diferența

România rămâne printre ultimele țări din Europa la capitolul reciclare. Doar puțin peste 1% din materialele folosite provin din resurse reutilizate. Prin contrast, media europeană ajunge la aproape 12%.

Diferența devine uriașă când privim spre țări precum Olanda. Acolo, rata de reutilizare se apropie de 30%, ceea ce îi permite să domine clasamentul european al economiei circulare.

Antreprenorii recunosc că, deocamdată, astfel de afaceri nu pot supraviețui la noi în țară. Investițiile inițiale sunt enorme, iar infrastructura și sprijinul public lipsesc. Cu alte cuvinte, potențial există, dar drumul până acolo e lung și scump.

Poate o afacere socială să transforme deșeurile în valoare reală

„De exemplu, o vestă foarte faină, folosind sacii de cafea. Fiecare sac are imprimeul lui cu care vine și atunci sunt unicat”, a explicat Angela Achiței, președinta Fundației ADV România, potrivit digi24.ro.

La Iași, ea conduce o fundație și dezvoltă afaceri sociale care oferă locuri de muncă tinerilor aflați în dificultate. Administrează o prăjitorie de cafea și un atelier de croitorie, unde nimic nu se irosește. Fiecare rest de material este transformat în haine sau accesorii, astfel încât resursele sunt folosite la maximum.

Aceasta recunoaște însă că aceste afaceri nu pot fi profitabile dacă nu sunt integrate într-un model de business mai amplu. Tocmai de aceea România rămâne cu o rată de reciclare extrem de mică, de doar 1,3%. „Ca să fim sustenabili și ca să creștem rata mică pe ca o are România, trebuie să facem investiții foarte mari în unități de producție care să aibă volume mari. Produsele care sunt făcute în economia circulară devin scumpe, dacă sunt făcute în serie mică”, a mai explicat Angela Achiței.

De ce reciclăm atât de puțin, deși avem materiale valoroase la îndemână

În Europa, metalul este campionul reciclării, depășind 20% din totalul materialelor refolosite. Urmează sticla, ceramica și cărămizile, cu 14%, apoi materialele biodegradabile, cu aproape 10%.

„Din hârtii realizăm coronițe. Și sticlele vor ajunge niște brăduți împodobiți. Orice pahar de hârtie, conservelor de metal le dăm valoare și ajung vaze realizate cu tinerii noștri”, a spus Andreea Stroieștean, managerul unei întreprinderi sociale din Iași. Totuși, lipsa unui sistem coerent de colectare o trage înapoi.

Surprinzător, România stă mai prost la reciclare decât în urmă cu un deceniu. Dacă în 2015 reușeam să atingem 1,7%, astăzi rata a coborât și mai mult. „Reciclăm prost, adică tot ce înseamnă folie, tot ce înseamnă carton contaminat, tot ce înseamnă PET-uri care sunt deja contaminate cu ulei sau cu alte substanțe, acelea nu mai pot intra în circuitul unui nou produs”, a mai precizat directorul firmei de salubrizare din Iași, Cătălin Neculau.

Cine conduce clasamentul reciclării în Europa și cât de mare este diferența

Olanda domină detașat topul, cu o rată de reciclare de peste 30%, un nivel greu de atins pentru multe state europene. Belgia și Italia urmează în clasament, fiecare depășind pragul de 20%. Aceste cifre arată o infrastructură bine pusă la punct și o cultură solidă a reutilizării.

La polul opus, media europeană abia trece de 12%, semn că majoritatea țărilor încă au mult de recuperat. Diferențele sunt mari și conturează clar cine a înțeles deja cât de valoroase sunt resursele refolosite.

Tags:
Citește și...
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
Eveniment
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Eveniment
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Eveniment
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Eveniment
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
Eveniment
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
Eveniment
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș
Eveniment
Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș
Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice
Eveniment
Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice
Eveniment
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice
Scandal la Urgența Spitalului Judeţean Argeş. Conflict între un bărbat și agenții de pază. Poliția a deschis dosar penal
Eveniment
Scandal la Urgența Spitalului Judeţean Argeş. Conflict între un bărbat și agenții de pază. Poliția a deschis dosar penal
Catalin Drula
Ultima oră
10:03 - Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
09:50 - Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
09:49 - România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
09:45 - O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
09:21 - Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
09:07 - Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
09:05 - Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
08:53 - Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
08:44 - De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
08:32 - Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș