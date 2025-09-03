B1 Inregistrari!
România investește 3 miliarde de euro în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul va mai funcționa încă 30 de ani și va asigura energie pentru un milion de locuințe

România investește 3 miliarde de euro în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul va mai funcționa încă 30 de ani și va asigura energie pentru un milion de locuințe

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 17:48
Bogdan Ivan (PSD) / Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat pornirea oficială a procesului de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, o investiție strategică pentru securitatea energetică a României.

Proiectul, evaluat la 3 miliarde de euro, va permite reactorului să funcționeze încă trei decenii și să furnizeze energie curată și sigură pentru un milion de gospodării.

Cuprins:

  • O investiție strategică pentru securitatea energetică
  • Rolul energiei nucleare în viitorul României
  • Despre sprijinul intern și parteneriatele României

O investiție strategică pentru securitatea energetică

Într-o postare pe Facebook, Bogdan Ivan a declarat că retehnologizarea este importantă pentru independența energetică a României.

„Astăzi am pornit oficial retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă – o investiție strategică de 3 miliarde de euro pentru securitatea energetică a României! Această lucrare va însemna încă 30 de ani de funcționare pentru reactorul 1, care va continua să furnizeze energie curată, sigură și constantă pentru un milion de locuințe din România!”, a transmis ministrul Energiei, citat de Agerpres.

Rolul energiei nucleare în viitorul României

Bogdan Ivan a amintit că energia nucleară asigură deja o parte semnificativă din consumul național.

„Energia nucleară acoperă deja aproximativ 20% din consumul național de electricitate. Prin retehnologizarea unității 1 și prin construcția Unităților 3 și 4, din 2032, România va deveni un exportator al excedentului de energie.”, a precizat acesta

El a vorbit și despre dimensiunea imensă a proiectului:
„Cernavodă nu este doar un proiect tehnic, ci și un simbol al inteligenței și curajului românilor care au demonstrat că pot construi și opera una dintre cele mai sigure și performante tehnologii din lume.” , a adăugat Ivan, conform aceleiași surse.

Despre sprijinul intern și parteneriatele României

Ministrul Energiei a transmis mulțumiri instituțiilor statului și partenerilor străini care susțin proiectul.

„Mulțumesc pentru suportul masiv în acest proiect, tuturor actorilor instituționali ai României: Președintelui Nicușor Dan, Președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, Premierului Ilie Bolojan, colegilor din Guvernul României și specialiștilor de la NuclearElectrica. De asemenea, le mulțumesc partenerilor noștri internaționali din Statele Unite ale Americii, Canada, Italia, Coreea de Sud și tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca România să fie mai puternică și mai independentă energetic!”, a scris Bogdan Ivan.

 „Energia nucleară nu este doar despre prezent – este despre viitorul copiilor noștri, despre o Românie independentă energetic și competitivă economic.” a conchis ministrul

