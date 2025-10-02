B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema

Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema

Elena Boruz
02 oct. 2025, 14:31
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Sursa Foto: Facebook/ Mihaela Bilic
Cuprins
  1. Cât de periculoase sunt aperitivele pentru siluetă
  2. Fasole bătută sau hummus? Ce recomandă Mihaela Bilic
  3. Cum le putem integra într-o dietă de slăbire

Fasolea bătută, hummusul, salata de vinete sau zacusca sunt nelipsite de pe mesele românilor, fiind considerate gustări sănătoase și versatile. Cu toate acestea, ele pot deveni rapid o sursă ascunsă de calorii, mai ales din cauza cantității mari de ulei folosită în preparare.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică de ce este important să fim atenți la aceste detalii și cum putem consuma aceste preparate fără să ne afectăm silueta.

Cât de periculoase sunt aperitivele pentru siluetă

Deși sunt făcute din ingrediente simple și naturale, toate aceste tartinabile au un element comun care poate compromite orice dietă: uleiul. Chiar și atunci când nu se vede, el este prezent în cantități semnificative și adaugă rapid un surplus caloric. Mihaela Bilic atrage atenția asupra acestui aspect și explică exact cât ulei conțin cele mai populare aperitive.

„Ce trebuie să știți când vorbim despre astfel de aperitive este că toate conțin ulei. Tot ce este pasat, are ulei ascuns. Cât ulei? Ei bine, la fasolea bătută avem doar 4 g de ulei/100 g, la hummus, în schimb, avem 10 g de ulei, pentru salata de vinete avem tot 10 g, iar pentru zacuscă, 7 g. Bineînțeles rețetele diferă de la gospodină la gospodină, dar fiți zgârciți cu uleiul, pentru că fiecare lingură ne costă 100 de calorii”, a avertizat nutriționista pe rețelele de socializare.

Fasole bătută sau hummus? Ce recomandă Mihaela Bilic

Atunci când vine vorba de a alege între fasolea bătută și hummus, mulți cred că ambele opțiuni sunt la fel de sănătoase. Totuși, diferențele de conținut nutritiv și efectele asupra organismului pot influența decizia finală. Mihaela Bilic spune că fasolea bătută este, fără îndoială, varianta mai bună pentru sănătate și siluetă.

„Între fasolea bătută și hummus, eu v-aș recomanda fasolea noastră. Folosiți-o pe cea de la conservă care este deja fiartă și nu mai aveți risc de balonare. De ce fasole? Pentru că este campioană la conținutul de fibre și are efect alcalinizant în organism, spre deosebire de hummus, care are efect acidifiant”, a explicat Mihaela Bilic.

Cum le putem integra într-o dietă de slăbire

Multe persoane evită aceste aperitive atunci când țin dietă, de teamă că le vor sabota eforturile. Totuși, secretul constă nu doar în cantitatea consumată, ci și în modul în care sunt servite. Nutriționista oferă câteva trucuri simple pentru a le transforma într-o gustare prietenoasă cu silueta.

„Cu ce le mâncăm? Ei bine, dacă nu avem probleme cu silueta, cel mai bine merg cu pâine sau crackers, se completează perfect proteinele din vegetale și cu cerealele fac aminoacizi esențiali. E adevărat, însă, că pâinea vine cu caloriile ei, așa că am un secret pentru voi dacă țineți la siluetă și vreți ca aceste aperitive să fie cât mai sărace în calorii…

Mâncați-le cu bastonașe de legume. Cu cât mai multe legume, cât mai colorate, iar în felul acesta mâncăm legumele mai mult decât aceste paste-aperitiv și până la urmă nu mai trebuie să alegem pe una dintre ele, le putem mânca pe toate cu multe legume, cât mai colorate”, a recomandat medicul nutriționist.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Monden
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Monden
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Monden
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Monden
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Monden
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Monden
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Monden
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Monden
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Monden
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Ultima oră
15:34 - Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
15:16 - Fostul președinte Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova
15:13 - Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
14:59 - Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
14:52 - Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
14:46 - Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
14:41 - Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Expoziție unică dedicată Reginei Maria
14:40 - Trucuri pentru reducerea facturii la energie. Ce trebuie să faci dacă ai centrală termică de apartament
14:11 - Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”
14:06 - Ionuț Moșteanu explică necesitatea adoptării legilor apărării. Ministrul speră să intre în vigoare rapid