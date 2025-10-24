B1 Inregistrari!
Trecem la ora de iarnă. Cum ne afectează sănătatea și ce se va întâmpla cu mersul trenurilor. „Ne enervează și chiar ne face rău"

Traian Avarvarei
24 oct. 2025, 09:08
Trecerea la ora de iarnă ne poate face mai somnolenți și obosiți câteva zile. Sursa foto simbol: Freepik
România trece la ora de iarnă, în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Astfel, ora 4 devine ora 3, vom dormi cu o oră în plus, iar ziua de duminică va fi cea mai lungă din an – va dura 25 de ore.

Ce efecte poate avea asupra sănătății trecerea la ora de iarnă

Schimbarea orei ne poate influența starea generală de sănătate. Adaptarea poate dura câteva zile. În acest timp ne putem confrunta cu probleme de concentrare, oboseală și somnolență.

Cei mai afectați ar putea fi oamenii obișnuiți să se culce noaptea mai devreme. Starea de somnolență la ei va debuta ceva mai târziu decât sunt obișnuiți. Medicii le recomandă să mergem treptat la culcare mai târziu, cu câteva seri înainte, pentru a se adapta mai ușor la noul program.

Ce spune CFR Călători despre mersul trenurilor la schimbarea orei

CFR Călători a anunțat ce se întâmplă cu mersul trenurilor. Astfel, trenurile care pornesc după ora 4 vor pleca la orele prevăzute în program. În schimb, cele care se află în circulație după acest moment vor opri în gări, unde vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Excepție fac trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație. Acestea își vor continua drumul.

„În noaptea de 25/26 octombrie 2025, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 26 octombrie 2025, între staţiile de frontieră trenurile internaționale vor circula conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare”, a transmis CFR Călători, într-un comunicat.

Ce se discută la nivelul UE despre schimbarea orei

Ora de iarnă a fost introdusă în secolul XX, pentru a optimiza utilizarea luminii naturale și a reduce consumul de energie.

Acest lucru nu mai e valabil acum. Prin urmare, în 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei și Parlamentul European a acceptat. Numai că Brexitul și pandemia au blocat procesul. De asemenea, e greu de ajuns la un comun acord între toate cele 27 de state membre. Asta deoarece fiecare țară analizează impactul social și economic asupra propriei populații.

Totuși, Comisia Europeană nu a renunțat la acest plan și a comandat o nouă analiză pentru a-şi susţine eforturile.

„Trebuie să renunțăm la schimbarea orei. Ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi și chiar ne face rău”, a declarat comisarul pe Transporturi, Apostolos Tzitzikostas.

Acesta a mai argumentat că schimbarea orei „nu mai generează economii de energie”, deci chiar nu se mai justifică.

Recent, și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat că va cere reluarea discuțiilor. Și el argumentează că economia de energie este minimă, iar schimbarea orei afectează viața oamenilor.


