Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO

Adrian Teampău
04 mai 2026, 11:03
Kaja Kallas Sursa foto: B1 TV
  Kaja Kallas pune accent pe întărirea NATO
  Anunț venit de la Pentagon

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, a reacţionat la anunţul Departamentului Apărării al SUA privind retragerea a circa 5.000 de soldaţi din Germania.

Kaja Kallas pune accent pe întărirea NATO

Șefa diplomației europene a apreciat că decizia SUA de a retrage 5.000 de militari din Germania impune o consolidare a pilonului european al NATO. Kaja Kallas a făcut acest declarații la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene din Armenia. Oficialul european a apreciat că anunțul făcut de Departamentului Apărării al SUA privind retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania este „surprinzător”.

În opinia sa, acest lucru demonstrează, însă, că trebuie făcut mai mult pentru consolidarea pilonului european al NATO, informează EFE.

„S-a vorbit despre retragerea trupelor americane din Europa de mult timp, dar momentul în care a fost făcut acest anunţ este surprinzător. Cred că arată că trebuie cu adevărat să consolidăm pilonul european al NATO şi să facem mai mult”, a spus Kallas, la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene din Armenia.

Înaltul diplomat al UE a subliniat că forţele americane care sunt detașate în Europa nu protejează doar interesele europene, ci şi pe cele americane.

Anunț venit de la Pentagon

Pentagonul a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că va retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următoarele şase până la 12 luni. Acest anunț vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a apreciat că SUA nu au nici un fel de strategie de ieşire din conflictul cu Iranul. El a mai spus că administrația Trump a fost umilită de regimul de la Teheran.

Întrebată cum vede acest anunț de la Pentagon, dacă este vorba despre o acțiune a lui Donald Trump de pedepsire a lui Merz pentru comentariile făcute, Kaja Kallas a refuzat să răspundă.

Ea a declarat că nu poate privi în interiorul capului lui Donald Trump şi prin urmare cel care trebuie să-și explice decizia este acesta.

