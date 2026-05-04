Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, a reacţionat la anunţul Departamentului Apărării al SUA privind retragerea a circa 5.000 de soldaţi din Germania.
Șefa diplomației europene a apreciat că decizia SUA de a retrage 5.000 de militari din Germania impune o consolidare a pilonului european al NATO. Kaja Kallas a făcut acest declarații la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene din Armenia. Oficialul european a apreciat că anunțul făcut de Departamentului Apărării al SUA privind retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania este „surprinzător”.
În opinia sa, acest lucru demonstrează, însă, că trebuie făcut mai mult pentru consolidarea pilonului european al NATO, informează EFE.
„S-a vorbit despre retragerea trupelor americane din Europa de mult timp, dar momentul în care a fost făcut acest anunţ este surprinzător. Cred că arată că trebuie cu adevărat să consolidăm pilonul european al NATO şi să facem mai mult”, a spus Kallas, la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene din Armenia.
Înaltul diplomat al UE a subliniat că forţele americane care sunt detașate în Europa nu protejează doar interesele europene, ci şi pe cele americane.
Pentagonul a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că va retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următoarele şase până la 12 luni. Acest anunț vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a apreciat că SUA nu au nici un fel de strategie de ieşire din conflictul cu Iranul. El a mai spus că administrația Trump a fost umilită de regimul de la Teheran.
Întrebată cum vede acest anunț de la Pentagon, dacă este vorba despre o acțiune a lui Donald Trump de pedepsire a lui Merz pentru comentariile făcute, Kaja Kallas a refuzat să răspundă.
Ea a declarat că nu poate privi în interiorul capului lui Donald Trump şi prin urmare cel care trebuie să-și explice decizia este acesta.