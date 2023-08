Românii, jigniți de un italian stabilit la Sibiu. Și-a schimbat părerea despre țara noastră și vrea să plece înapoi acasă: „Aveți un spirit de turmă foarte mare”

Un italian în vârstă de 40 de ani a hotărât să se mute în Sibiu, după ce s-a îndrăgostit de acest oraș. Acum însă, după experiențele neplăcute din țara noastră, bărbatul și-a schimbat părerea și vrea să plece înapoi acasă.

Și-a schimbat părerea despre România și vrea să plece înapoi acasă

În urmă cu șase ani, Luca Ciccorelli a ajuns pentru prima dată la noi în țară. După ce a vizitat orașul Sibiu, italianul a decis să se mute aici.

Bărbatul susține că a fost cucerit de frumusețile locului, motiv pentru care a decis să afle mai multe despre România. Ca atare, acesta s-a apucat să studieze limba română la Academia di Romania din Roma și a revenit la Sibiu în 2017, unde a decis să rămână.

„Am venit pentru prima dată la Sibiu în 2015. Era liniște, mi-a plăcut locul, nu era un fel de haos cum este la noi în Italia, cu mașinile care claxonează, care fac zgomot, cu oamenii care se ceartă. Cum s-ar zice la noi în Italia, m-am simțit în pace. Așa a fost în primul an.

Am continuat să rămân în Italia, am continuat cursurile de limba română și acolo, după care în 2017 am revenit la Sibiu. Cursul nu înseamnă doar învățarea limbii române, mergem la muzeu, la câteva evenimente, la filme, la concerte muzicale.

În anul în care am venit am nimerit la evenimentul Cântecele Munților, mi-a plăcut foarte tare că oamenii nu doar stăteau. Toți dansau, este un fel de emoție, au împărtășit și ei aspectul acesta. Mi-a atras atenția acest lucru, toți oamenii mi s-au părut egali în momentul de față”, a spus Luca Ciccorelli, notează .

Dacă la început s-a simțit bine în România, ulterior bărbatul a avut parte de experiențe tot mai neplăcute. S-a angajat la un call center, dar potrivit acestuia, s-a simțit discriminat la bani. A fost dat afară, a dat firma în judecată și a câștigat, dar a renunțat în cele din urmă.

„Mi s-a părut că mă tratează ca pe un sclav. Am înțeles exact cât ar fi trebuit să câștig și nu mi s-a dat suma respectivă. Am fost dat afară ca abatere disciplinară, dar am câștigat în instanță, am revenit la lucru. Au găsit altceva să mă dea afară din nou, dar de data aceasta chiar dacă nu i-am dus în instanță, instanța era pro firmă, nu era de partea mea”, a mai spus Luca Ciccorelli.

De asemenea, el a mai precizat că vrea să-și finalizeze studiile și să se întoarcă în Italia, deoarece nu-și mai dorește să rămână la Sibiu după dezamăgirile trăite aici.