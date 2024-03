Românii petrec minivacanța de 1 Decembrie, la munte. Radu Oprea: „Avem grad de ocupare de aproape 100%, în majoritatea stațiunilor”. Ce spune despre prețurile hotelierilor, dar și cum vor fi atrași turiștii străini să vină în România (VIDEO)

Minivacanța de 1 Decembrie a ocupat aproape toate locurile de cazare din stațiunile montante și nu numai. Ministrul Turismului, Radu Oprea, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai și Luiza Cergan, unde a dat mai multe detalii despre cum arată cifrele venite de la Ministerul Turismului și care sunt planurile ministerului, pentru anul următor, pentru revitalizarea acestui sector.

“Avem, într-adevăr, grad de ocupare de aproape 100% în majoritatea stațiunilor montane. A nins la Borșa, a nins la Poiana Brașov. A nins în foarte multe zone ale țării. Prima zăpadă, începe sezonul de schi, deja turiștii sunt pregătiți, dar și patronatele din turism cu care m-am întâlnit săptămâna aceasta în cadrul consiliului consultativ al turismului, pentru a discuta, pe de o parte, cum ne pregătim pentru sezonul de iarnă, dacă sunt pregătite capacitățile de cazare, restaurantele în toate stațiunile și aici nu vorbim doar despre stațiunile de munte. Vorbim și despre zona Bucovina. Vorbim despre toate acele locuri, unde alegem să mergem în această perioadă și în perioada care va urma, a sărbătorilor de iarnă, de Crăciun sau de Anul Nou. Ne dorim să fie pregătiți. Am discutat despre prevenție, am discutat despre felul în care trebuie să se pregătească pentru că ministerul, pe de o parte, clasifică capacitățile de cazare. Le verificăm în același timp, însă autoritatea pentru Protecția Consumatorului este tot sub coordonarea ministerului și de aceea am vorbit că dorința noastră nu este să acordăm amenzi. Dorința noastră este să avem capacitățile de turism, de cazare și restaurantele, toate serviciile pe care le punem la dispoziția turiștilor pregătite, astfel încât să scriem o pagină a poveștii de succes a turismului din România. Fără poveste de succes, turiștii nu vor alege ca destinație România”.

Ce spune ministrul despre prețurile pe care le au hotelierii

Ministrul Turismului a fost întrebat cum s-au pregătit hotelierii și în ceea ce privește prețurile.

“Aici este o chestiune care depinde, în primul rând, de hotelier, de antreprenor ,de cel care își administrează o afacere. El alege calitatea serviciilor și prețul serviciilor pe care le oferă, astfel încât să aibă gradul de ocupare cât mai mare. Vedem că acum în această perioadă, gradul de ocupare este de 100%, în foarte multe stațiuni, ceea ce arată că este un raport calitate-preț, care este accesibil românilor”.

Radu Oprea, despre cum vom promova România, ca să vină câți mai mulți turiști străni

Radu Oprea a vorbit și despre turiștii care vor putea vizita târgurile de Crăciun din România și dacă reușim să atragem, de asemenea, și turiști din străinătate, în această perioadă a sărbătorilor.

“Reușim să atragem turiști și din străinătate. Am avut campanii de publicitate, de atragere a atenției asupra potențialului turistic al României, a potențialului ca destinație turistică. Vă readuc aminte de Campania outdoor de la Paris, cu panotaj extern și cu colantarea autocarelor turistice, și a fost în timpul unui eveniment mare, Campionatul mondial de rugby. În același timp, am avut o campanie foarte bună, apreciată atât de către românii care sunt în Marea Britanie, de către cetățenii britanici, dar și de către cei de acasă, cu un set de 8 videoclipuri, care au rulat timp de o lună la BBC, realizată de Charles Ottley,care este un iubitor, un împătimit de România, cu o campanie despre natură, despre cultură, despre eco turism, despre posibilitatea de a veni într-un City break, despre posibilitatea de a te distra pe litoral.

Toate lucrurile pe care cei din Marea Britanie le văd la noi și cred că cel mai bun ambasador al nostru acolo este, până la urmă, regele Charles, care are o casă la Viscri. În același timp, avem și am continuat cu o campanie de publicitate, la târgul din Polonia, de la Varșovia, chiar zilele acestea s-a terminat, pentru că din strategia națională de dezvoltare a turismului reiese că între cele 7 țări țintă de unde avem potențial de atragere a turiștilor, Polonia este una dintre ele. Am avut un statut privilegiat la Târgul de la Varșovia, de țară co-gazdă alături de polonezi. Vom continua acest demers, de a fi prezenți la toate târgurile importante. Acest lucru, de fapt, l-am stabilit și în Consiliul consultativ de turism să stabilim care sunt prioritățile, care sunt târgurile, unde obligatoriu România trebuie să fie prezentă.

Să nu ratăm niciunul anul viitor, să ne pregătim foarte bine, să ne pregătim cu stand de țară, cu imagine, cu Povestea României. În același timp, continuăm campania de promovare pe piețele externe, pe piețele țintă, făcute cu profesioniști, cu cei care știu să facă astfel de campanii, pentru a obține un efect maxim. Dar, mai mult decât atât, este important felul în care ne pregătim, felul în care știm să spunem povestea noastră în toate direcțiile care pot dezvolta turismul. Astăzi avem un turism de afaceri, cel mai mare număr de turiști străini care vin în România, 60 % vin pentru zona aceasta a afacerilor.

Dar am discutat, spre exemplu, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene, care astăzi desfășoară un proiect despre rutele culturale, o platformă care va vorbi despre toate posibilitățile României de a fi vizitată în zona aceasta, a turismului cultural. Are un buget serios de 10 milioane de euro, această dezvoltare. Lucrăm împreună cu Ministerul Culturii, cu Ministerul Fondurilor Europene și noi, Ministerul Turismului, pentru a avea o platformă de informare, care să atragă turiștii. Din studiile de percepție făcute până astăzi la nivelul european și la nivelul posibilității de atragere a turiștilor străini, a rezultat ceea ce își doresc turiștii străini de la noi, că una este natura, a doua, cultura. Și atunci mergem pe aceste campanii de promovare. Cum ați văzut, spre exemplu, la Paris, cu Peleșul, cu mănăstirile din pictate din Moldova, cu toate aceste zone de natură și de cultură. Și atunci, partea de platformă, de prezentare a turismului cultural, va fi iarăși o dimensiune a atragerii turiștilor străini în România pot continua”.