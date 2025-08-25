Românii se numără printre angajații cu cel mai redus volum de muncă suplimentară din Uniunea Europeană. Doar 1,8% dintre salariați depășesc pragul de 49 de ore lucrate pe săptămână, mult sub media europeană de 6,6%, potrivit datelor .

Cuprins

Românii, codași la muncă suplimentară

România, printre statele UE cu cele mai puține ore suplimentare lucrate

Românii, codași la muncă suplimentară

România este devansată doar de Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%) la acest indicator. La polul opus, cele mai ridicate procente se înregistrează în Grecia (12,4%), Cipru (10,0%) și Franța (9,9%).

Explicația pentru poziționarea României la coada clasamentului ține de structura pieței muncii: aproape jumătate dintre salariați lucrează în sectorul public, unde programul este fix, iar orele suplimentare sunt rare și strict reglementate. De asemenea, legislația națională limitează posibilitatea depășirii programului normal de lucru, spre deosebire de alte state europene.

România, printre statele UE cu cele mai puține ore suplimentare lucrate

Diferențele sunt semnificative și între tipurile de ocupații. Dacă doar 3,4% dintre angajați depășesc 49 de ore pe săptămână, procentul urcă la 27,5% în cazul celor care muncesc pe cont propriu – categorie mai expusă presiunilor unui program prelungit.

Astfel, România rămâne printre statele UE cu cele mai puține ore suplimentare lucrate, tendință explicată în principal prin ponderea mare a angajaților din sectorul bugetar și prin cadrul legislativ restrictiv privind munca peste program.