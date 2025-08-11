B1 Inregistrari!
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile

Ana Maria
11 aug. 2025, 18:59
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Sursa foto: Facebook / @Regia Nationala a Padurilor - Romsilva

Regia Națională a Pădurilor Romsilva angajează director. Romsilva a demarat deja procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni. Cei care doresc să-și depună candidatura o pot face până pe 18 august.

Cum arată anunțul de angajare publicat de Romsilva

Potrivit anunţului publicat pe pagina de Facebook, mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023).

“𝗔𝗡𝗨𝗡𝗧̦ – 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝘇𝗼𝗿𝗶𝘂

Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva anunță declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni.

Mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023).

Procedura se desfășoară în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

𝗧𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮̆ 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶: 18 august 2025, ora 16:30

𝐃𝐞𝐭𝐚𝐥𝐢𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 – condiții de participare, criterii de selecție și modalitatea de evaluare – se regăsesc, detaliate, pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva: https://shorturl.at/sPP0r”, este postarea publicată pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

