Roxana Bojariu, climatolog ANM, despre furtunile din țară: În viitor, trebuie să ne așteptăm la o sporire a intensității și frecvenței lor / Valurile de căldură vor fi din ce în ce mai prezente, cel puțin în această vară (VIDEO)

Roxana Bojariu, climatolog ANM, a vorbit despre furtunile din sud-vestul țării, sâmbătă, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a explicat că „severitatea lor a atins culmi foarte înalte” în contextul încăzlirii globale.

Climatologul Roxana Bojariu (ANM), pe B1 TV, despre furtunile din țară

Întrebată despre situația din sud-vestul României, ea a explicat: „Am avut cantități foarte mari de precipitații care au căzut în timp scurt. Dacă furtunile de vară sunt ceva normal inclusiv pentru zona aceea de interes, totuși, pe fundalul încălzirii globale, severitatea lor a atins culmi foarte înalte. Practic, am avut de-a face cu manifestări ale intensității deosebite, chiar dacă fenomenul în sine era normal pentru perioada din timp și pentru zona respectivă”.

„Încălzirea globală face ca o cantitate sporită de vapori de apă să existe în atmosferă, or pe condiții specifice, normale pentru perioada din an, această cantitate sporită de vapori de apă precipită în ploi mult mai abundente. Sursa, în cazul de față, a fost, evident, în mare parte zona mediteraneană”, a adăugat Roxana Bojariu.

„Astfel de fenomene sunt din ce în ce mai dese. Din păcate, în viitor, trebuie să ne așteptăm la o sporire a intensității și frecvenței lor – și lucrul acesta va continua. Chiar în condițiile în care vom ajunge să atingem ținta Acordului de la Paris de a limita creșterea temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius față de nivelul preindustrial, din a doua jumătate a secolului trecut, totuși, e vorba de peste 1,5 grade Celsius, deci vor fi modificări, numai că dacă am merge cu emisiile într-un mod necontrolat și mai intens, atunci ar fi, într-adevăr, de negestionat situația climatică, cu adevărat, adică am depăși anumite praguri critice și am fi pe teritorii necunoscute”, a continuat ea.

„Chiar dacă limităm emisiile, va trebuie să ne și adaptăm, pentru că noi am produs deja schimbarea în sistem. Vom avea și valuri de căldură – și ele sunt legate direct, prin modificarea statisticilor, de încălzirea globală. Probabil că valurile acestea de căldură, cel puțin pentru vara aceasta, vor fi din ce în ce mai prezente, începând iunie și mai ales august, climatic vorbind, vă spun, dar, așa cum arată acum informațiile, vom mai avea ploi și în zilele următoare”, a mai spus climatologul.