Rupere de nori și grindină la munte. Platoul Bucegi, acoperit de gheață în plină vară (VIDEO)

Peisaj de iarnă pe Platoul Bucegi, acolo unde crestele munților au fost acoperite de un strat de gheață. Fenomentul vine în urma unei ploi torențiale cu grindină, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

Ploi torențiale cu grindină pe Platoul Bucegi

Imaginile au fost surprinse pe Platoul Bucegi. Un strat de gheață de cîțiva centimetri s-a format pe crestele munților în urma unei ploi torențiale cu grindină. Astfel, în mijlocul verii, peisajul din Bucegi arată mai degrabă ca unul de iarnă.

Nu este pentru prima dată când are loc un astfel de fenomen în plină vară. Salvamontiștii din Buşteni spun că astfel de situații devin din ce în ce mai frecvente de la an la an.

În ultimele zile, în mai multe localități din apropiere au avut loc fenomene meteo puternice. De la grindină de mari dimensiuni, la ploi și vijelii care au creat adevărate probleme. Cele mai afectate zone au fost Sinaia și Bușteni, acolo unde apele au distrus curțile mai multor gospodării.