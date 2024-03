„Rusia este pregătită de război nuclear, dar nu este în stare să își protejeze frontierele”. Voluntarii români care luptă în Ucraina au intrat pe teritoriul rus

care luptă în Ucraina au intrat pe teritoriul rus pentru a participa la misiuni și au afirmat că „Rusia este pregătită de război nuclear, dar nu este în stare să își protejeze frontierele”.

Aceștia au precizat, într-un , că au făcut mai multe incursiuni în satele rusești de frontieră, precizând că nu au găsit secții de poliție funcționale și nici autorități.

„Federația Rusă a declarat că știe de noi, că ne urmărește, că ne caută. Era și cazul să avem o confirmare că ceea ce facem este bine, este eficient, că incomodăm inamicul. Vestea bună este că și noi îi căutăm pe ei. Decepția este un element al spațiului informativ și de luptă care induce confuzie și nesiguranță în rândurile inamicului. Așa că atunci când noi primeam echipe de presă la Nikolaiev și dădeam impresia că nu facem prea mult pentru efortul de război, în fundal pregăteam o operațiune vastă, împreună cu camarazii din Legiunea Rusia Liberă, Batalionul Siberian, Corpurile de Voluntari Ruși, ceceni din Ichkeria, frați liberi din Belarus, Georgia și mulți alți „lupi” din pădurile lumii libere. Cu un simt adânc al responsabilității civice, am încercat să ne predăm și să dăm curs acelor mandate de căutare emise de Federația Rusă. Am făcut incursiuni în satele lor de frontieră dar nu am găsit secții de poliție funcționale, nu am găsit autorități. Rusia este pregătită de război nuclear, dar nu este în stare să își protejeze frontierele terestre cu un stat cu care se află în război”, au menționat aceștia.

Rusia i-a dat în urmărire pe mercenarii români care luptă în Ucraina

Amintim că care luptă în Ucraina, inclusiv pe cei care provin din România.

Direcția principală de informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării a declarat că mercenari din peste 50 de țări, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, servesc în așa-numita legiune internațională.

Serviciul de presă al Comitetului de Investigații al Rusiei a declarat, joi, că a trecut pe lista de urmăriți peste 700 de străini care luptă în Ucraina, printre care cetățeni din Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia și România.