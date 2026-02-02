S-a aflat unde ar fi Abdullah Ataș, cetățeanul turc care a evadat. La o săptămână de la dispariția sa din timpul unei permisii acordate de administrația penitenciarului, anchetatorii români au ajuns la concluzia că Abdullah Ataș, cetățean turc condamnat pentru omor, a reușit să părăsească teritoriul României.

Surse apropiate anchetei susțin că, în urma analizării probelor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, fugarul s-ar afla în prezent pe teritoriul Turciei.

„99% este în Turcia”, au precizat surse apropiate anchetei, potrivit . În acest moment, eforturile autorităților se concentrează pe cooperarea cu instituțiile de aplicare a legii din Turcia, pentru a stabili cu exactitate locul în care s-ar ascunde acesta.

Ce măsuri au luat autoritățile după dispariția lui Abdullah Ataș, cetățeanul turc care a evadat

Pentru a grăbi localizarea și capturarea lui Abdullah Ataș, a emis un mandat european de arestare pe numele cetățeanului turc care ispășea o pedeapsă pentru omor în Penitenciarul Rahova, dar nu s-a mai întors în unitatea de detenție la finalul permisiei. Ulterior, acesta a fost introdus în procedura de urmărire internațională.

”În completarea activităţilor desfăşurate privind evadarea numitului Atas Abdullah, la solicitarea Serviciului de Investigaţii Criminale, Tribunalul Bucureşti a emis un Mandat European de Arestare, acestea fiind dat în urmărire internaţională”, a transmis Poliţia Capitalei după evadarea lui Ataș.

Cum a reușit Ataș să dispară în timpul permisiei

Bărbatul nu s-a mai întors în penitenciar după cele trei zile de permisie acordate în perioada 23–26 ianuarie. Polițiștii l-au căutat la adresa de domiciliu din Voluntari, însă, acesta nu a fost găsit. Ulterior, au fost declanșate verificări ample pentru identificarea traseului parcurs de fugar și a persoanelor care l-ar fi putut sprijini.

Surse din anchetă iau în calcul faptul că Ataș ar fi părăsit rapid România, folosind rute alternative, pentru a evita controalele.

Cine este Abdullah Ataș și pentru ce fusese condamnat

Abdullah Ataș, cetățean turc, în vârstă de 45 de ani, executa o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, în regim semi-deschis, la Penitenciarul București-Rahova.

În august 2015, acesta a ucis un polițist care îi făcuse semn să oprească, lovindu-l intenționat cu mașina. Ulterior, ancheta a arătat că se afla sub influența alcoolului, având o alcoolemie de aproape 2 la mie.