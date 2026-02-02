B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Locul unde se află acum Abdullah Ataș, afaceristul turc care a omorât un polițist român și a evadat: „99% este în …”

Locul unde se află acum Abdullah Ataș, afaceristul turc care a omorât un polițist român și a evadat: „99% este în …”

Ana Maria
02 feb. 2026, 14:55
Locul unde se află acum Abdullah Ataș, afaceristul turc care a omorât un polițist român și a evadat: 99% este în ...
Sursa foto: Captura video Youtube / @B1
Cuprins
  1. Ce măsuri au luat autoritățile după dispariția lui Abdullah Ataș, cetățeanul turc care a evadat
  2. Cum a reușit Ataș să dispară în timpul permisiei
  3. Cine este Abdullah Ataș și pentru ce fusese condamnat

S-a aflat unde ar fi Abdullah Ataș, cetățeanul turc care a evadat. La o săptămână de la dispariția sa din timpul unei permisii acordate de administrația penitenciarului, anchetatorii români au ajuns la concluzia că Abdullah Ataș, cetățean turc condamnat pentru omor, a reușit să părăsească teritoriul României.

Surse apropiate anchetei susțin că, în urma analizării probelor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, fugarul s-ar afla în prezent pe teritoriul Turciei.

„99% este în Turcia”, au precizat surse apropiate anchetei, potrivit Știripesurse. În acest moment, eforturile autorităților se concentrează pe cooperarea cu instituțiile de aplicare a legii din Turcia, pentru a stabili cu exactitate locul în care s-ar ascunde acesta.

Ce măsuri au luat autoritățile după dispariția lui Abdullah Ataș, cetățeanul turc care a evadat

Pentru a grăbi localizarea și capturarea lui Abdullah Ataș, Tribunalul București a emis un mandat european de arestare pe numele cetățeanului turc care ispășea o pedeapsă pentru omor în Penitenciarul Rahova, dar nu s-a mai întors în unitatea de detenție la finalul permisiei. Ulterior, acesta a fost introdus în procedura de urmărire internațională.

În completarea activităţilor desfăşurate privind evadarea numitului Atas Abdullah, la solicitarea Serviciului de Investigaţii Criminale, Tribunalul Bucureşti a emis un Mandat European de Arestare, acestea fiind dat în urmărire internaţională”, a transmis Poliţia Capitalei după evadarea lui Ataș.

Cum a reușit Ataș să dispară în timpul permisiei

Bărbatul nu s-a mai întors în penitenciar după cele trei zile de permisie acordate în perioada 23–26 ianuarie. Polițiștii l-au căutat la adresa de domiciliu din Voluntari, însă, acesta nu a fost găsit. Ulterior, au fost declanșate verificări ample pentru identificarea traseului parcurs de fugar și a persoanelor care l-ar fi putut sprijini.

Surse din anchetă iau în calcul faptul că Ataș ar fi părăsit rapid România, folosind rute alternative, pentru a evita controalele.

Cine este Abdullah Ataș și pentru ce fusese condamnat

Abdullah Ataș, cetățean turc, în vârstă de 45 de ani, executa o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, în regim semi-deschis, la Penitenciarul București-Rahova.

În august 2015, acesta a ucis un polițist care îi făcuse semn să oprească, lovindu-l intenționat cu mașina. Ulterior, ancheta a arătat că se afla sub influența alcoolului, având o alcoolemie de aproape 2 la mie.

Tags:
Citește și...
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Eveniment
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Eveniment
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
Eveniment
Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
Eveniment
Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată
Eveniment
Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată
Newsweek: O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații
Eveniment
Newsweek: O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații
CTP: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”. Argumentele gazetarului și ce crede despre interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor
Eveniment
CTP: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”. Argumentele gazetarului și ce crede despre interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor
Sondaj: Aproape jumătate dintre ucraineni nu văd sfârșitul războiului în 2026
Eveniment
Sondaj: Aproape jumătate dintre ucraineni nu văd sfârșitul războiului în 2026
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Eveniment
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Eveniment
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Ultima oră
16:48 - PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
16:39 - Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
16:33 - Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
16:20 - Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
16:16 - Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)
16:15 - Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
16:08 - Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
15:59 - AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
15:58 - Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
15:50 - Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul