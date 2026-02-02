CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, avertizează cu privire la o nouă tentativă de fraudă online care folosește sigla instituției. Cei vizați sunt amenințați cu confiscarea vehiculului.

Avertisment CNAIR privind o tentativă de fraudă

Mai mulți proprietari de autovehicule au primit, prin SMS, un mesaj prin care li se cere să facă o plată restantă pentru . În cazul în care nu se conformează, cei vizați sunt amenințați cu confiscarea vehiculului. CNAIR avertizează pe cei care au primit astfel de mesaje să nu dea curs solicitării.

Este vorba despre o tentativă de prin care se încearcă inducerea în eroare a victimelor, prin intermediul siglei și însemnelor .

„Circulă în această perioadă mesaje înşelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR şi solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe de drum restante», sub ameninţarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, avertizează oficialii CNAIR.

Potrivit oficialilor, Compania de administrare a infrastructurii rutiere nu transmite astfel de SMS-uri care conţin linkuri de plată. De asemenea, legislația în vigoare nu permite confiscarea vehiculelor în cazul neplății taxelor de drum.

Infractorii cibernetici vor să fure datele

CNAIR avertizează că autorii acestor mesaje difuzează linkuri care duc spre . Acestea sutn create special pentru a fura datele persoanele sau bancare ale potențialelor victime. Drept urmare, recomandă oficialii Companiei, cei care primesc asemenea mesaje să nu le dea curs și să nu acceseze linkurile primite.

„Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale şi informaţii bancare”, precizează reprezentanţii companiei.

De asemenea, se recomandă șoferilor să nu introducă datele cardului bancar sau informații sau informaţii personale. Iar ce mai bine este ca persoana care a primit un astfel de mesaj să-lșteargă și să blocheze expeditorul,

„Ştergeţi mesajul şi blocaţi expeditorul. Pentru informaţii corecte despre rovinietă şi plăţi, consultaţi exclusiv canalele oficiale CNAIR şi platformele autorizate”, au mai transmis reprezentanţii companiei.