S-a prăbușit tavanul în timpul orelor, la un liceu din România. Incidentul grav a avut loc miercuri dimineață în timpul unei ore de curs la Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani. O bucată de tavan s-a desprins și a căzut peste catedră și prima bancă din clasă, chiar în timp ce elevii se aflau în sală. Din fericire, nu s-au înregistrat victime grave, însă momentul a generat panică printre elevi și profesori.

Potrivit presei locale, desprinderea plafonului a avut loc fără avertismente vizibile într-un corp de clădire recent reabilitat.

Cum au fost realizate lucrările de reabilitare la liceul din Botoșani unde s-a prăbușit tavanul

Reabilitarea clădirii a început în anul 2024 și a fost finanțată din fonduri europene, prin (PNRR). Proiectul a fost gestionat de Primăria Municipiului Botoșani, iar sursele locale semnalează că lucrările au fost însoțite de întârzieri și momente de discontinuitate, potrivit .

Acest incident a ridicat semne serioase de întrebare asupra calității lucrărilor de reabilitare și respectării standardelor de siguranță în spațiile școlare renovate.

Părinții elevilor și cadrele didactice și-au exprimat îngrijorarea față de siguranța în școli. Aceștia solicită verificări urgente în toate unitățile de învățământ renovate recent pentru a preveni situații similare.

Acesta nu este singurul incident de acest gen în România. Unde au mai avut loc incidente asemănătoare

Cazul de la Botoșani nu este izolat. Recent, la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza din Iași, tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit în timpul vacanței de iarnă, ca urmare a infiltrațiilor de apă. Conducerea școlii a declarat că sala nu mai era folosită pentru cursuri și elevii au fost mutați, însă imaginile apărute pe rețelele sociale au amplificat nemulțumirile părinților privind infrastructura școlară.

Reabilitarea școlilor este esențială pentru asigurarea unui mediu sigur și modern de învățare. Totuși, incidentele recente pun sub semnul întrebării respectarea normelor de construcție și verificările periodice ale clădirilor școlare renovate prin fonduri europene.