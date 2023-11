Salamul de Sibiu va fi vândut în magazinele din SUA anul acesta: „Românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume”

din carne cu IGP, cu o tradiţie de peste 130 de ani, se apropie de debutul pe piaţa americană în acest an, conform Agerpres, citat de .

Salamul de Sibiu va ajunge anul acesta în magazinele din SUA

„Dacă vorbim de zona de consum, am ajuns acum la un nivel de 3.000 de tone de salam de Sibiu pe an faţă de 1.700 de tone în urmă cu 5 ani. Poate pare puţin, dar am avut o pierdere în timpul pandemiei, pentru că am pierdut în zona HORECA, însă a fost foarte bine, deoarece consumatorii au preluat acea cantitate şi ne-am bucurat că nu am avut o contracţie. Este până la urmă un produs premium, este un produs la care se lucrează foarte mult. Am găsit o poartă deschisă şi în zona retailului, care a pus umărul la promovarea produsului, atât din punct de vedere brand, dar şi din punct de vedere marcă proprie. Nouă ne place că românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume, îl gustă. Mai e important acum să lucrăm şi în zona aceasta de gastronomie, de patrimoniu cultural, să putem să dezvoltăm împreună cu HORECA acel platou premium românesc în care Salamul de Sibiu să fie a acompaniat de o brânză, de un vin, cu Indicaţie Geografică Protejată”, a declarat preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu.

În 2016, produsul a primit Indicaţia Geografică Protejată (IGP). Ziua națională a acestuia este pe 1 noiembrie, iar între 2018-2020 a fost , Spania și Italia cu un grant european de 1,5 milioane de euro, obținut de Asociația APSS.

Salamul de Sibiu adevărat este aşteptat în SUA şi Canada

În acest moment, două dintre cele şase companii care au fost parte a asociației se află în stadii avansate de dezvoltare pentru a introduce produsul lor în Statele Unite ale Americii. Această țară nu recunoaște standardele de calitate europene.

„În momentul de faţă noi avem schimburi intra-comunitare şi exporturi în Europa, în ţările unde trăiesc foarte mulţi români, în Spania, Italia, Anglia, Germania. Au venit din Japonia şi China şi produsul a fost foarte apreciat, dar încă nu avem acorduri de export agreate cu aceste ţări. În prezent, Agricola Bacău şi CrisTim, au aplicat pentru Statele Unite şi sunt chiar în ultima fază, 95% a fost reglat deja, mai rămâne doar partea de etichetare. Statele Unite nu recunosc acest acord legat de sistemele de calitate europene, dar eu cred că vom reuşi cu ajutorul comunităţilor româneşti să facem ca într-un an-doi produsul să fie în toate cataloagele de acolo. Salamul de Sibiu adevărat este aşteptat în SUA şi Canada”, a explicat preşedintele asociaţiei.