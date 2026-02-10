Construcțiile se mențin în 2026 printre cele mai dinamice sectoare ale economiei românești. Dezvoltările publice, inițiativele private și lucrările de susțin o activitate intensă în sectorul construcțiilor. În același timp, acestea scot tot mai clar la iveală o problemă persistentă, deficitul de forță de muncă.

Această realitate a influențat direct nivelul salariilor din domeniu, care au înregistrat creșteri consistente în ultimii ani. Munca pe șantier este tot mai bine remunerată, însă diferențele dintre categorii sunt evidente.

Cât câștigă muncitorii din construcții, de la necalificați la meseriași

Nivelul salarial din construcții diferă semnificativ în funcție de experiență și calificare. Cei necalificați sau aflați la început de drum pornesc de la salariul minim specific domeniului, stabilit la 4.582 de lei brut. Această sumă se traduce printr-un venit de aproximativ 2.739 de lei net. În multe cazuri, aleg să ofere sume mai mari pentru a atrage personal. Astfel, veniturile reale ajung frecvent între 2.700 și 3.000 de lei net.

Aceste diferențe sunt influențate de zona în care se desfășoară activitatea, de tipul lucrărilor și de cererea de pe piața locală a muncii. În orașele mari, unde șantierele sunt numeroase, salariile tind să se apropie de limita maximă a intervalului. Muncitorii calificați se află, în schimb, în topul câștigurilor din zona de execuție.

Meseriași precum dulgherii, fierarii-betoniști, sudorii, instalatorii sau electricienii sunt extrem de solicitați pe piața muncii. Lipsa acestora îi determină pe angajatori să vină cu pachete salariale tot mai atractive.

Ce salarii pot atinge meseriașii de top și șefii de șantier

Pe măsură ce nivelul de calificare crește, cresc și veniturile din construcții. Meseriașii cu experiență ajung frecvent la salarii nete cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei. Nivelul veniturilor depinde de experiență, dificultatea lucrărilor și gradul de responsabilitate asumate. Pentru specializări mai rare sau mai riscante, cum sunt sudura avansată sau lucrările la înălțime, câștigurile pot depăși chiar și 9.000 de lei net.

Aceste niveluri salariale sunt întâlnite în special în proiecte ample sau în firme care folosesc tehnologii moderne și au nevoie de personal foarte bine pregătit. Un rol esențial îl au și șefii de echipă, respectiv șefii de șantier, care coordonează lucrările, gestionează echipele, stabilesc etapele de execuție și mențin legătura cu beneficiarii și proiectanții.

Potrivit datelor centralizate de platforme de recrutare precum , în 2026 un șef de șantier ajunge la un venit mediu de aproximativ 8.000 de lei net. Această valoare reflectă nivelul actual al pieței muncii din construcții. Calculul se bazează pe salariile raportate de aproape 300 de specialiști din domeniu.