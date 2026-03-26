Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au discutat joi la Bruxelles despre stabilitate. Întâlnirea a fost marcată de un apel clar la coeziune și stabilitate în Uniunea Europeană.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul european a subliniat importanța colaborării între instituții și a unei direcții comune în fața provocărilor actuale.

“În cadrul primei mele întâlniri de astăzi cu președintele Camerei Deputaților din România, , am evidențiat activitatea Parlamentului European în domeniul cooperării interparlamentare și am subliniat necesitatea stabilității și a unității în eforturile noastre de a construi o Europă mai bună, mai aproape de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris Metsola pe .

In my first meeting with the Speaker of the Romanian Chamber of Deputies Sorin Grindeanu today, I emphasised the European Parliament’s work on inter-parliamentary cooperation, and underlined the need for stability and unity as we build a better Europe that is closer to people and… — Roberta Metsola (@EP_President)

După întrevedere, liderul PSD a prezentat propriul punct de vedere printr-o postare pe Facebook, în care a vorbit despre direcția politică a partidului.

Acesta a precizat că social-democrații au început un amplu proces de analiză internă privind activitatea guvernamentală din ultimele luni.

“Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!”, a mai precizzat liderul PSD.

Ce poziție are PSD față de o colaborare cu AUR

Sorin Grindeanu a reiterat că partidul pe care îl conduce respinge categoric orice alianță cu AUR.

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a mai scris Sorin Grindeanu.

La discuțiile oficiale au luat parte și eurodeputații PSD Claudiu Manda și Victor Negrescu, potrivit imaginilor publicate ulterior pe rețelele sociale.