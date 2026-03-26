Ana Maria
26 mart. 2026, 19:44
Sursa foto: X / @Roberta Metsola @EP_President
  1. Președinta Parlamentului European, discuții cu liderul PSD. Ce i-a transmis Grindeanu 
  2. Ce poziție are PSD față de o colaborare cu AUR

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au discutat joi la Bruxelles despre stabilitate. Întâlnirea a fost marcată de un apel clar la coeziune și stabilitate în Uniunea Europeană.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul european a subliniat importanța colaborării între instituții și a unei direcții comune în fața provocărilor actuale.

“În cadrul primei mele întâlniri de astăzi cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am evidențiat activitatea Parlamentului European în domeniul cooperării interparlamentare și am subliniat necesitatea stabilității și a unității în eforturile noastre de a construi o Europă mai bună, mai aproape de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris Metsola pe X.

Președinta Parlamentului European, discuții cu liderul PSD. Ce i-a transmis Grindeanu 

După întrevedere, liderul PSD a prezentat propriul punct de vedere printr-o postare pe Facebook, în care a vorbit despre direcția politică a partidului.

Acesta a precizat că social-democrații au început un amplu proces de analiză internă privind activitatea guvernamentală din ultimele luni.

Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!”, a mai precizzat liderul PSD.

Ce poziție are PSD față de o colaborare cu AUR

Sorin Grindeanu a reiterat că partidul pe care îl conduce respinge categoric orice alianță cu AUR.

Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a mai scris Sorin Grindeanu.

La discuțiile oficiale au luat parte și eurodeputații PSD Claudiu Manda și Victor Negrescu, potrivit imaginilor publicate ulterior pe rețelele sociale.

Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Ultima oră
20:24 - Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
20:01 - Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
19:41 - O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
19:25 - Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
19:21 - Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
19:13 - Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
18:50 - Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
18:36 - Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
18:29 - Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
18:12 - Tot mai mulți copii din România nu fac sport în afara școlii. Ecranele, costurile și lipsa timpului îi țin departe de mișcare