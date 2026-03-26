Surpriză în tribunele din Turcia! Atmosferă electrizantă la Istanbul, acolo unde România joacă un meci decisiv împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. În tribune, alături de mii de suporteri români, și-au făcut apariția și mai multe nume cunoscute din sport și televiziune.

Printre cei surprinși pe stadionul Beșiktaș Park se numără Adrian Mutu, Andreea Esca și Gino Iorgulescu, care au venit să susțină echipa națională într-un moment crucial, potrivit .

În acest moment, minutul 83, scorul este de 1-0 pentru . În minutul 54 a fost dat golul. Kadioglu a primit o pasă de la Arda Guler și l-a învins pe Ionuț Radu.

Ziua de 26 martie 2026 este una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, iar acest lucru se vede și în tribune. Mii de români au făcut deplasarea în Turcia pentru a-și susține favoriții, iar atmosfera este una spectaculoasă.

Suporterii creează un adevărat spectacol, iar emoțiile sunt vizibile atât pe teren, cât și în tribune. Printre aceștia, vedetele prezente par la fel de implicate, trăind intens fiecare moment al partidei.

Surpriză în tribunele din Turcia! Cum au fost surprinse vedetele în timpul meciului

Adrian Mutu și Andreea Esca au fost văzuți zâmbind și afișând o atitudine optimistă, semn că au încredere în șansele României.

În schimb, Gino Iorgulescu a părut mult mai rezervat, fiind vizibil emoționat înainte de startul partidei. Prezența sa a atras atenția, mai ales în contextul problemelor personale recente din familie.

Ce a decis Mircea Lucescu pentru acest meci

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat un lot variat pentru acest duel din play-off, mizând pe jucători atât din campionatul intern, cât și din străinătate.

În poartă au fost selectați Ionuț Radu, Marian Aioani, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu.

Linia defensivă îi include pe Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu și Kevin Ciubotaru.

La mijlocul terenului se regăsesc Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tănase, Ianis Hagi, Dennis Man, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Claudiu Petrila și Ștefan Baiaram.

Pentru atac, selecționerul a ales Daniel Bîrligea, David Miculescu și Marius Coman.

De ce este meciul atât de important pentru România

Partida cu Turcia reprezintă semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. În cazul unei victorii, România va juca finala pentru calificare împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Este un meci fără retur, ceea ce crește presiunea și importanța fiecărui moment din joc.