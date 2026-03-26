Ana Beatrice
26 mart. 2026, 16:33
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii"
Cuprins
  1. Cât de gravă este, de fapt, problema securității alimentare în România
  2. În ce direcție se îndreaptă agricultura României

Clasamentele internaționale trag un semnal de alarmă în privința situației României. Țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește securitatea alimentară.

La nivel global, se află pe poziția 52 din 60 de state analizate. Aceste date provin din studiul realizat de Economist Impact – Resilient Food Systems Index.

Cât de gravă este, de fapt, problema securității alimentare în România

Problema este readusă în prim-plan de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL). Formațiunea avertizează că slăbirea capacității României de a-și asigura hrana este rezultatul direct al unei susțineri insuficiente și constante pentru fermieri și producția agricolă internă.

Datele relevă o situație alarmantă! Țara noastră este depășită chiar și de Tanzania, semn clar al nivelului scăzut de reziliență alimentară.

„Independența alimentară este o problemă de securitate națională. Dependența alimentară de astăzi este cea mai serioasă temă pentru România. Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”, a transmis liderul Departamentului pentru Agricultură al PUSL.

În ce direcție se îndreaptă agricultura României

În contrast cu strategiile adoptate de alte state europene, care își protejează fermierii și investesc constant în agricultură, România devine tot mai dependentă de importuri. Acest lucru este semnalat de reprezentanții Partidul Umanist Social Liberal (PUSL). În același timp, fermierii locali resimt din plin presiunile economice. Aceștia se confruntă cu costuri tot mai ridicate și cu riscul real de a-și închide activitatea.

Formațiunea consideră că această degradare nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei lipse cronice de viziune și prioritizare la nivel național. Mai mult, apropierea de nivelul unor state slab dezvoltate nu mai este doar o comparație statistică. Este o realitate care începe să afecteze direct siguranța țării.

În acest context, Partidul Umanist Social Liberal solicită măsuri urgente și bine direcționate. Formațiunea cere politici publice coerente pentru sprijinirea agriculturii și investiții în producția internă. De asemenea, susține dezvoltarea infrastructurii de stocare și procesare și reducerea dependenței de importuri.

„Consolidarea agriculturii, diversificarea culturilor și crearea de capacități de stocare și procesare înseamnă, de fapt, apărarea interesului național”, a mai precizat liderul Departamentului pentru Agricultură al PUSL, notează antena3.ro.

