Apariția unei noi variante SARS-CoV-2 readuce în discuție dinamica virusului și eficiența protecției oferite de vaccinurile actuale. Autoritățile sanitare monitorizează atent evoluția acesteia, fără a indica, deocamdată, un risc major suplimentar.

Unde a fost identificată noua variantă și cât de extinsă este răspândirea

Varianta BA.3.2 a fost confirmată inițial în Statele Unite și Marea Britanie, în urma analizelor efectuate pe probe provenite de la călători și pacienți. Primele cazuri au fost detectate atât în testări individuale, cât și în eșantioane clinice recoltate din mai multe regiuni.

Ulterior, datele epidemiologice au arătat o răspândire mai amplă decât cea estimată inițial, incluzând probe din ape reziduale și din aeronave. În prezent, această subvariantă a fost raportată în peste 20 de state americane și în cel puțin 23 de țări la nivel global.

În Regatul Unit, BA.3.2 este supravegheată de autoritățile sanitare, în timp ce a clasificat-o drept „variantă aflată sub monitorizare”. Această etichetare indică necesitatea urmăririi evoluției, fără a sugera automat o agravare a riscului epidemiologic, scrie Adevărul.

Ce o diferențiază pe BA.3.2 de alte subvariante recente

Noua tulpină derivă din linia Omicron și a fost identificată pentru prima dată în Africa de Sud, în cursul anului 2024. De atunci, numărul cazurilor a crescut gradual, pe fondul unei transmisibilități analizate în continuare de cercetători.

Din punct de vedere genetic, BA.3.2 prezintă un profil distinct, cu aproximativ 70–75 de mutații la nivelul proteinei spike. Această componentă joacă un rol esențial în pătrunderea virusului în celulele umane și influențează răspunsul imun.

Rezultatele testelor de laborator sugerează că ARN mesager actualizate pentru sezonul 2025–2026 oferă protecție, însă eficiența este mai redusă în cazul acestei variante. Acest aspect ar putea avea implicații asupra strategiilor viitoare de vaccinare.

Cât de mare este riscul real pentru populație în acest moment

În ciuda diferențelor genetice, nu există în prezent dovezi că BA.3.2 ar determina forme mai severe de boală comparativ cu variantele anterioare. Autoritățile analizează în paralel și impactul potențial asupra acurateței testelor de diagnostic utilizate.

Specialiștii subliniază că evoluția este un proces continuu, iar importanța unei noi variante depinde de creșterea spitalizărilor sau a cazurilor grave. Până în acest moment, aceste indicii nu au fost observate în legătură cu BA.3.2.

Nivelul de imunitate acumulat în populație, combinat cu vaccinarea, contribuie la menținerea sub control a infecțiilor, chiar dacă protecția nu este completă. În acest context, varianta rămâne atent monitorizată, fără a fi considerată o amenințare majoră suplimentară.