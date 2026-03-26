O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 19:41
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum a reușit o rețea de hoți români să golească zeci de bancomate din UK
  2. Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor din România

O rețea de hoți români a fost pedepsită dur în Marea Britanie. Aceștia au primit peste 25 de ani de închisoare după ce au furat 750.000 de lire din bancomate.

Cum a reușit o rețea de hoți români să golească zeci de bancomate din UK

Cei nouă bărbați au pus la punct o operațiune bine organizată. Se pare că aceștia au folosit dispozitive de înaltă tehnologie pentru a păcăli sistemele de securitate și a retrage bani de peste 3.300 de ori.

În doar 11 luni, pe parcursul anului 2024, au vizat peste 50 de bancomate, acționând în special noaptea. Au angajat chiar și agenți de pază pentru a nu atrage suspiciuni, informează Daily Mail.

Ancheta a fost una dificilă, însă poliția a reușit să le dea de urmă. Primele arestări au avut loc în decembrie 2024, inclusiv pe aeroportul Luton, unde mai mulți membri încercau să fugă din țară. Descinderile au scos la iveală echipamente sofisticate, precum plăci electronice programate special pentru manipularea bancomatelor. De asemenea, a fost descoperit și un aparat cumpărat din China, considerat parte dintr-o tehnologie nouă folosită în astfel de infracțiuni.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor din România

Perchezițiile extinse au scos la iveală detalii spectaculoase despre rețea. Într-o a doua rundă de descinderi, desfășurată în urmă cu opt luni, polițiștii britanici au acționat alături de colegii din România. Aceștia au vizat 18 adrese din județul Bacău.

La una dintre locații, suspecții își transformaseră locuința într-o adevărată fortăreață. Acolo, oamenii legii au găsit și bunuri de lux, inclusiv un Lamborghini și un Porsche.
Citește și...
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
Belarus și Coreea de Nord își întăresc alianța printr-un tratat oficial
Zelenski vrea să înlocuiască fondurile europene cu banii șeicilor. Ucraina propune o alianță cu ţările din Golf
Reacția Teheranului la amenințările lui Donald Trump. Iranul va taxa traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz
Război în Orientul Mijlociu. Rachetele iraniene au lovit la periferia orașului Tel Aviv. Șase persoane au fost rănite
Germania trebuie să treacă la economia de război. Ameninţarea Rusiei este tot mai evidentă
Bruxelles aprobă finanțarea pentru apărare, dar nu și pentru Ungaria. Ce impact au disputele politice asupra deciziei
20:24 - Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
20:01 - Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
19:44 - Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
19:25 - Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
19:21 - Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
19:13 - Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
18:50 - Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
18:36 - Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
18:29 - Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
18:12 - Tot mai mulți copii din România nu fac sport în afara școlii. Ecranele, costurile și lipsa timpului îi țin departe de mișcare