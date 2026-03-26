O rețea de a fost pedepsită dur în Marea Britanie. Aceștia au primit peste 25 de ani de închisoare după ce au furat 750.000 de lire din bancomate.

Cum a reușit o rețea de hoți români să golească zeci de bancomate din UK

Cei nouă bărbați au pus la punct o operațiune bine organizată. Se pare că aceștia au folosit dispozitive de înaltă tehnologie pentru a păcăli sistemele de securitate și a retrage bani de peste 3.300 de ori.

În doar 11 luni, pe parcursul anului 2024, au vizat peste 50 de bancomate, acționând în special noaptea. Au angajat chiar și agenți de pază pentru a nu atrage suspiciuni, informează .

Ancheta a fost una dificilă, însă poliția a reușit să le dea de urmă. Primele arestări au avut loc în decembrie 2024, inclusiv pe aeroportul Luton, unde mai mulți membri încercau să fugă din țară. Descinderile au scos la iveală echipamente sofisticate, precum plăci electronice programate special pentru manipularea . De asemenea, a fost descoperit și un aparat cumpărat din China, considerat parte dintr-o tehnologie nouă folosită în astfel de infracțiuni.