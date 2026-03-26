Externe » „Cadoul" misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister

„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 20:42
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
  Ce spune Donald Trump despre „cadoul" oferit de Iran
  Ce semnificație au aceste mișcări pentru negocierile SUA–Iran

Donald Trump a adus în atenție un detaliu neașteptat legat de Iran. A dezvăluit că așa-numitul „cadou misterios” menționat marți a fost, de fapt, un transport strategic. Este vorba despre „10 nave încărcate cu petrol” care au traversat fără incidente Strâmtoarea Ormuz, potrivit CNN.

Ce spune Donald Trump despre „cadoul” oferit de Iran

Liderul de la Casa Albă a explicat că „gestul de bunăvoință” ar fi fost reprezentat de opt nave mari încărcate cu petrol, cărora li s-au adăugat încă două ambarcațiuni trimise ulterior.

Potrivit lui Trump, petrolierele au traversat cu succes Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol, și ar fi arborat steaguri pakistaneze. El a descris acest gest drept o dovadă concretă că Iranul este dispus să negocieze serios.

Ce semnificație au aceste mișcări pentru negocierile SUA–Iran

Marți, în plin proces de negociere, Donald Trump a susținut că autoritățile din Statele Unite ale Americii purtau discuții cu „persoanele potrivite” din Iran, interesate de încheierea unui acord.

El a afirmat că Teheranul ar fi acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare și ar fi oferit SUA un „cadou foarte mare”, cu o valoare strategică importantă, legat de petrol și de Strâmtoarea Ormuz.

Trump a sugerat că acest gest ar reprezenta o formă de bunăvoință din partea Iranului, dar a păstrat misterul în jurul detaliilor acestui „cadou”.

