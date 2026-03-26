Donald Trump a adus în atenție un detaliu neașteptat legat de Iran. A dezvăluit că așa-numitul „cadou misterios” menționat marți a fost, de fapt, un transport strategic. Este vorba despre „10 nave încărcate cu petrol” care au traversat fără incidente Strâmtoarea Ormuz, potrivit CNN.
Liderul de la Casa Albă a explicat că „gestul de bunăvoință” ar fi fost reprezentat de opt nave mari încărcate cu petrol, cărora li s-au adăugat încă două ambarcațiuni trimise ulterior.
Potrivit lui Trump, petrolierele au traversat cu succes Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol, și ar fi arborat steaguri pakistaneze. El a descris acest gest drept o dovadă concretă că Iranul este dispus să negocieze serios.
Marți, în plin proces de negociere, Donald Trump a susținut că autoritățile din Statele Unite ale Americii purtau discuții cu „persoanele potrivite” din Iran, interesate de încheierea unui acord.
El a afirmat că Teheranul ar fi acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare și ar fi oferit SUA un „cadou foarte mare”, cu o valoare strategică importantă, legat de petrol și de Strâmtoarea Ormuz.
Trump a sugerat că acest gest ar reprezenta o formă de bunăvoință din partea Iranului, dar a păstrat misterul în jurul detaliilor acestui „cadou”.