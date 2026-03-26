Execuția bugetară din primele luni ale anului 2026 indică o reducere semnificativă a deficitului, în paralel cu creșteri consistente ale veniturilor. Datele publicate de Ministerul Finanțelor oferă o imagine detaliată asupra evoluțiilor economice recente.

Cum s-a redus deficitul bugetar în debutul anului

În intervalul ianuarie-februarie 2026, deficitul bugetar a fost de 14,23 miliarde lei, adică 0,7% din PIB, conform datelor oficiale. Nivelul este de aproape două ori mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când depășea 30 miliarde lei.

Scăderea, echivalentă cu 0,88 puncte procentuale din , reflectă atât creșterea veniturilor, cât și o anumită disciplină în gestionarea cheltuielilor. Această evoluție sugerează o încercare de echilibrare într-un context economic caracterizat de prudență.

Ce a alimentat creșterea veniturilor bugetare

Veniturile totale au ajuns la 103,73 miliarde lei, în creștere cu 15,7% față de anul precedent, impulsionate în principal de TVA și impozitele pe venituri. Ponderea acestora în PIB a crescut ușor, semnalând o colectare mai eficientă.

„Încasările nete din TVA au înregistrat 23,75 miliarde lei, în creştere cu 20,6% comparativ cu anul trecut. Dinamica a fost influenţată de accelerarea încasărilor brute din TVA, de 20,3% an/an, pe fondul creşterii performanţei de colectare. Concomitent, s-a înregistrat o majorare a restituirilor de TVA la 7,22 miliarde lei în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 6,08 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2025, asigurând o infuzie de lichiditate şi mai mulţi bani în economie pentru susţinerea investiţiilor private”, precizează

Încasările din impozitul pe venit și salarii au crescut cu 22,3%, susținute de avansul puternic al impozitului pe dividende, dar și de evoluția impozitului pe salarii. Aceasta din urmă a fost influențată de eliminarea facilităților fiscale din sectoarele construcții, agricultură, industria alimentară și IT.

Contribuțiile de asigurări au urcat la 35,15 miliarde lei, în creștere cu 6%, pe fondul extinderii bazei de impozitare. Totodată, un transfer mai ridicat către Pilonul II de pensii a contribuit la această dinamică, relatează Digi24.

Cum s-au ajustat cheltuielile publice

Cheltuielile totale au fost de 117,96 miliarde lei, în ușoară scădere față de anul trecut, iar ponderea în PIB a coborât la 5,8%. Această evoluție indică o gestionare mai strictă a resurselor bugetare în prima parte a anului.

Cheltuielile de personal au scăzut (14,43 miliarde lei), influențate de reducerea unor sporuri și de măsurile de limitare aplicate în perioada 2025-2026. În paralel, cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost mai mici, pe fondul unor plăți excepționale efectuate anul trecut.

Pe de altă parte, cheltuielile sociale au crescut ușor, inclusiv din cauza compensării facturilor la energie pentru populație. Investițiile au rămas la un nivel ridicat, majoritatea fiind susținute din fonduri europene și programe precum PNRR.

Ce indică aceste date pentru restul anului

pe 2026 este construit pe o creștere economică estimată la 1%, într-un cadru fiscal prudent. Deficitul anual este prognozat la 6,2% din PIB, echivalentul a peste 135 miliarde lei.