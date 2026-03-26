B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Iulia Petcu
26 mart. 2026, 19:25
foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a redus deficitul bugetar în debutul anului
  2. Ce a alimentat creșterea veniturilor bugetare
  3. Cum s-au ajustat cheltuielile publice
  4. Ce indică aceste date pentru restul anului

Execuția bugetară din primele luni ale anului 2026 indică o reducere semnificativă a deficitului, în paralel cu creșteri consistente ale veniturilor. Datele publicate de Ministerul Finanțelor oferă o imagine detaliată asupra evoluțiilor economice recente.

Cum s-a redus deficitul bugetar în debutul anului

În intervalul ianuarie-februarie 2026, deficitul bugetar a fost de 14,23 miliarde lei, adică 0,7% din PIB, conform datelor oficiale. Nivelul este de aproape două ori mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când depășea 30 miliarde lei.

Scăderea, echivalentă cu 0,88 puncte procentuale din PIB, reflectă atât creșterea veniturilor, cât și o anumită disciplină în gestionarea cheltuielilor. Această evoluție sugerează o încercare de echilibrare într-un context economic caracterizat de prudență.

Ce a alimentat creșterea veniturilor bugetare

Veniturile totale au ajuns la 103,73 miliarde lei, în creștere cu 15,7% față de anul precedent, impulsionate în principal de TVA și impozitele pe venituri. Ponderea acestora în PIB a crescut ușor, semnalând o colectare mai eficientă.

„Încasările nete din TVA au înregistrat 23,75 miliarde lei, în creştere cu 20,6% comparativ cu anul trecut. Dinamica a fost influenţată de accelerarea încasărilor brute din TVA, de 20,3% an/an, pe fondul creşterii performanţei de colectare. Concomitent, s-a înregistrat o majorare a restituirilor de TVA la 7,22 miliarde lei în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 6,08 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2025, asigurând o infuzie de lichiditate şi mai mulţi bani în economie pentru susţinerea investiţiilor private”, precizează Ministerul Finanțelor.

Încasările din impozitul pe venit și salarii au crescut cu 22,3%, susținute de avansul puternic al impozitului pe dividende, dar și de evoluția impozitului pe salarii. Aceasta din urmă a fost influențată de eliminarea facilităților fiscale din sectoarele construcții, agricultură, industria alimentară și IT.

Contribuțiile de asigurări au urcat la 35,15 miliarde lei, în creștere cu 6%, pe fondul extinderii bazei de impozitare. Totodată, un transfer mai ridicat către Pilonul II de pensii a contribuit la această dinamică, relatează Digi24.

Cum s-au ajustat cheltuielile publice

Cheltuielile totale au fost de 117,96 miliarde lei, în ușoară scădere față de anul trecut, iar ponderea în PIB a coborât la 5,8%. Această evoluție indică o gestionare mai strictă a resurselor bugetare în prima parte a anului.

Cheltuielile de personal au scăzut (14,43 miliarde lei), influențate de reducerea unor sporuri și de măsurile de limitare aplicate în perioada 2025-2026. În paralel, cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost mai mici, pe fondul unor plăți excepționale efectuate anul trecut.

Pe de altă parte, cheltuielile sociale au crescut ușor, inclusiv din cauza compensării facturilor la energie pentru populație. Investițiile au rămas la un nivel ridicat, majoritatea fiind susținute din fonduri europene și programe precum PNRR.

Ce indică aceste date pentru restul anului

Bugetul pe 2026 este construit pe o creștere economică estimată la 1%, într-un cadru fiscal prudent. Deficitul anual este prognozat la 6,2% din PIB, echivalentul a peste 135 miliarde lei.

Tags:
Citește și...
ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz
Scenariu șocant venit din PSD. Inflația va ajunge la 20%. Previziunile unui fost ministru de Finanțe
Ciprian Ciucu face curat în Primăria Capitalei. peste 700 de angajați din primărie pleacă acasă (VIDEO)
UPDATE: CCR a respins sesizările AUR privind bugetul pe 2026. Legea bugetului merge la promulgare la Nicușor Dan
Consilierul lui Isărescu: „Cred că șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”. Oficialul BNR, reacție extrem de dură în criza prețurilor la carburanți: „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”
Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
Sindicaliștii au bătut palma cu PSD și cer Guvernului reducerea accizelor la combustibili. Ba chiar și plusează și cer și micșorarea TVA (VIDEO)
Calculul cinic al lui Ilie Bolojan. Statul câștigă enorm din taxele pe combustibili. De ce nu vrea Guvernul să reducă accizele
ING ia măsurile clare de siguranță după scurgerea de informații la o sucursală din Focșani
Ultima oră
20:37 - Guvernul intervine după sesizările privind cartea electronică de identitate. Cum vor fi simplificate procedurile pentru cetățeni
20:24 - Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
20:01 - Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
19:44 - Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
19:41 - O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
19:21 - Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
19:13 - Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
18:50 - Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
18:36 - Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
18:29 - Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)