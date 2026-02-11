B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Presiune crescută pe echipele Salvamont din mai multe județe. Unde au avut loc cele mai multe intervenții

Presiune crescută pe echipele Salvamont din mai multe județe. Unde au avut loc cele mai multe intervenții

Iulia Petcu
11 feb. 2026, 10:34
Presiune crescută pe echipele Salvamont din mai multe județe. Unde au avut loc cele mai multe intervenții
Sursa foto simbol: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont / Facebook
Cuprins
  1. Unde au fost semnalate cele mai multe intervenții Salvamont
  2. Care a fost bilanțul persoanelor salvate în urma acestor apeluri
  3. De ce insistă salvamontiștii asupra prudenței pe munte

Activitatea salvatorilor montani a fost intensă în ultimele 24 de ore, pe fondul numeroaselor incidente produse pe trasee din mai multe zone ale țării. Datele centralizate de Dispeceratul Național Salvamont arată o presiune constantă asupra echipelor de intervenție.

Unde au fost semnalate cele mai multe intervenții Salvamont

În intervalul analizat, Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 25 de apeluri de urgență, toate vizând persoane aflate în dificultate în zona montană. Cele mai multe solicitări au venit din județele Brașov și Hunedoara, câte șase apeluri fiind direcționate către Salvamont Brașov și Salvamont Lupeni.

Alte cinci intervenții au fost gestionate de echipele Salvamont Maramureș, în timp ce județul Harghita a înregistrat trei apeluri distincte. Două cazuri au fost raportate în Prahova, iar în Bacău, Bihor și zona Vatra Dornei a fost semnalată câte o situație care a necesitat intervenția salvatorilor, relatează Jurnalul.ro.

Care a fost bilanțul persoanelor salvate în urma acestor apeluri

În urma intervențiilor, toate cele 25 de persoane aflate în dificultate au fost salvate de echipele Salvamont. Dintre acestea, 15 au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT, în funcție de gravitate.

Restul persoanelor salvate au fost evaluate la fața locului și au primit acordul de a fi transportate cu autoturismele aparținătorilor. Situațiile au variat de la accidentări ușoare până la cazuri care au impus intervenții rapide, în zone dificile sau pe trasee insuficient echipate.

De ce insistă salvamontiștii asupra prudenței pe munte

Reprezentanții Salvamont România atrag atenția asupra riscurilor crescute generate de activitățile montane desfășurate fără o pregătire adecvată. „Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”.

Pe lângă intervențiile de urgență, salvatorii au oferit sprijin preventiv unui număr semnificativ de turiști. În aceeași perioadă, 31 de cetățeni au solicitat informații și sfaturi legate de trasee montane, condiții de parcurgere și niveluri de dificultate, semn că nevoia de informare rămâne ridicată.

