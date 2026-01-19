Traficul intens din zonele montane și condițiile dificile din ultimele zile au pus din nou la încercare capacitatea de intervenție a salvatorilor montani. Datele recente arată atât amploarea situațiilor de urgență din ultimele 24 de ore, cât și presiunea constantă din întregul an trecut.

Ce arată intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore

Aproximativ 90 de persoane au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor într-un interval de doar 24 de ore, în urma unor incidente produse pe munte. Potrivit informațiilor centralizate la nivel național, 37 dintre cei salvați au fost transportați la spital, restul primind îngrijiri minime sau fiind preluați de aparținători.

a înregistrat 86 de apeluri de urgență, cele mai multe solicitări fiind direcționate către echipele din Brașov, Suceava și Lupeni. Situația confirmă o presiune ridicată asupra zonelor montane intens frecventate, mai ales în perioadele cu aflux turistic crescut.

Într-un mesaj public, Salvamont România a transmis că „în cazul acestor intervenţii au fost salvate 89 de persoane”. Totodată, instituția a subliniat că „echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane”.

De ce cresc constant solicitările către salvatorii montani

Pe lângă apelurile de urgență, în același interval au fost primite și 38 de solicitări pentru informații despre trasee montane. Acest aspect indică interesul crescut pentru drumeții, dar și nevoia de informare corectă înainte de plecarea pe munte.

Specialiștii atrag atenția că multe intervenții ar putea fi prevenite printr-o mai bună pregătire a . Lipsa echipamentului adecvat, evaluarea greșită a traseelor sau ignorarea condițiilor meteo rămân factori majori de risc.

Cum arată bilanțul Salvamont la nivelul întregului an

La nivel anual, datele sunt și mai relevante pentru amploarea activității Salvamont România. În 2025, peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte, cu aproximativ 450 mai multe decât în anul precedent, potrivit raportului oficial.

Structurile au intervenit în 7.247 de acțiuni de salvare și prim ajutor, cu un număr semnificativ mai mare față de 2024. Creșterea a fost mai accentuată în sezonul de iarnă, când s-au înregistrat peste 5.000 de intervenții, majoritatea pe pârtiile de schi.

Raportul menționează că „se remarcă faptul că structurile Salvamont au avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, exclusiv cu resurse proprii”. Această capacitate de reacție este pusă pe seama organizării și dezvoltării continue a echipelor.

Ce resurse au fost implicate în misiunile de salvare

În 2025, Salvamont a mobilizat zilnic între 450 și 600 de salvatori, activi în aproximativ 140 de baze și posturi permanente sau sezoniere. Intervențiile au inclus transporturi cu ambulanțe, elicoptere SMURD-IGAV, dar și misiuni complexe cu câini, drone și scafandri specializați.

Documentul oficial precizează că „structurile Salvamont au intervenit la 82 de evenimente produse în afara zonei montane” și la alte situații unde alte instituții nu aveau capacitatea necesară. Activitatea a fost completată de exerciții de amploare și de organizarea, în premieră, a Conferinței Europene FIPS, la Sinaia relatează G4Media.