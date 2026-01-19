B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Salvamont, în alertă continuă după sute de apeluri și mii de intervenții. Unde apar cele mai multe incidente și ce rol joacă lipsa de prudență

Salvamont, în alertă continuă după sute de apeluri și mii de intervenții. Unde apar cele mai multe incidente și ce rol joacă lipsa de prudență

Iulia Petcu
19 ian. 2026, 13:03
Salvamont, în alertă continuă după sute de apeluri și mii de intervenții. Unde apar cele mai multe incidente și ce rol joacă lipsa de prudență
Sursa foto simbol: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont / Facebook
Cuprins
  1. Ce arată intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore
  2. De ce cresc constant solicitările către salvatorii montani
  3. Cum arată bilanțul Salvamont la nivelul întregului an
  4. Ce resurse au fost implicate în misiunile de salvare

Traficul intens din zonele montane și condițiile dificile din ultimele zile au pus din nou la încercare capacitatea de intervenție a salvatorilor montani. Datele recente arată atât amploarea situațiilor de urgență din ultimele 24 de ore, cât și presiunea constantă din întregul an trecut.

Ce arată intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore

Aproximativ 90 de persoane au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor într-un interval de doar 24 de ore, în urma unor incidente produse pe munte. Potrivit informațiilor centralizate la nivel național, 37 dintre cei salvați au fost transportați la spital, restul primind îngrijiri minime sau fiind preluați de aparținători.

Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 86 de apeluri de urgență, cele mai multe solicitări fiind direcționate către echipele din Brașov, Suceava și Lupeni. Situația confirmă o presiune ridicată asupra zonelor montane intens frecventate, mai ales în perioadele cu aflux turistic crescut.

Într-un mesaj public, Salvamont România a transmis că „în cazul acestor intervenţii au fost salvate 89 de persoane”. Totodată, instituția a subliniat că „echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane”.

De ce cresc constant solicitările către salvatorii montani

Pe lângă apelurile de urgență, în același interval au fost primite și 38 de solicitări pentru informații despre trasee montane. Acest aspect indică interesul crescut pentru drumeții, dar și nevoia de informare corectă înainte de plecarea pe munte.

Specialiștii atrag atenția că multe intervenții ar putea fi prevenite printr-o mai bună pregătire a turiștilor. Lipsa echipamentului adecvat, evaluarea greșită a traseelor sau ignorarea condițiilor meteo rămân factori majori de risc.

Cum arată bilanțul Salvamont la nivelul întregului an

La nivel anual, datele sunt și mai relevante pentru amploarea activității Salvamont România. În 2025, peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte, cu aproximativ 450 mai multe decât în anul precedent, potrivit raportului oficial.

Structurile Salvamont au intervenit în 7.247 de acțiuni de salvare și prim ajutor, cu un număr semnificativ mai mare față de 2024. Creșterea a fost mai accentuată în sezonul de iarnă, când s-au înregistrat peste 5.000 de intervenții, majoritatea pe pârtiile de schi.

Raportul menționează că „se remarcă faptul că structurile Salvamont au avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, exclusiv cu resurse proprii”. Această capacitate de reacție este pusă pe seama organizării și dezvoltării continue a echipelor.

Ce resurse au fost implicate în misiunile de salvare

În 2025, Salvamont a mobilizat zilnic între 450 și 600 de salvatori, activi în aproximativ 140 de baze și posturi permanente sau sezoniere. Intervențiile au inclus transporturi cu ambulanțe, elicoptere SMURD-IGAV, dar și misiuni complexe cu câini, drone și scafandri specializați.

Documentul oficial precizează că „structurile Salvamont au intervenit la 82 de evenimente produse în afara zonei montane” și la alte situații unde alte instituții nu aveau capacitatea necesară. Activitatea a fost completată de exerciții de amploare și de organizarea, în premieră, a Conferinței Europene FIPS, la Sinaia relatează G4Media.

Tags:
Citește și...
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Eveniment
Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
Trafic blocat pe Autostrada A2 după un accident cu TIR-uri. Unde au intervenit autoritățile și ce rute alternative sunt recomandate (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Trafic blocat pe Autostrada A2 după un accident cu TIR-uri. Unde au intervenit autoritățile și ce rute alternative sunt recomandate (FOTO, VIDEO)
Mesajul trist al lui Mihai Neșu, după ce Bolojan a tăiat fecilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Lecție pentru premier, din scaunul cu rotile
Eveniment
Mesajul trist al lui Mihai Neșu, după ce Bolojan a tăiat fecilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Lecție pentru premier, din scaunul cu rotile
Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Date noi de la Ministerul de Externe
Eveniment
Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Date noi de la Ministerul de Externe
Mario Iorgulescu, noi declarații sfidătoare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie”
Eveniment
Mario Iorgulescu, noi declarații sfidătoare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie”
CNIR dă startul unui proiect major de infrastructură rutieră. Ce presupune primul drum de mare viteză până la granița cu Bulgaria
Eveniment
CNIR dă startul unui proiect major de infrastructură rutieră. Ce presupune primul drum de mare viteză până la granița cu Bulgaria
Blue Monday, între mit mediatic și realitate emoțională. Ce înseamnă cu adevărat cea mai tristă zi din an
Eveniment
Blue Monday, între mit mediatic și realitate emoțională. Ce înseamnă cu adevărat cea mai tristă zi din an
Olt: Femeie lovită mortal de o mașină. Șoferul a fugit. Ce a urmat
Eveniment
Olt: Femeie lovită mortal de o mașină. Șoferul a fugit. Ce a urmat
Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)
Cine e indianul care a salvat-o pe copila din lacul înghețat: „Am şi eu, în India, o fetiţă la fel. Mi-e dor de fetiţa mea” (VIDEO)
Eveniment
Cine e indianul care a salvat-o pe copila din lacul înghețat: „Am şi eu, în India, o fetiţă la fel. Mi-e dor de fetiţa mea” (VIDEO)
Ultima oră
13:30 - Donald Trump l-a invitat și pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace. Răspunsul „în doi peri” al Moscovei
13:18 - Dorian Popa a mers la Curtea de Apel București, unde este judecat. De ce a venit cu nasul bandajat
12:46 - Presa din Spania: Un român se afla într-unul dintre cele două trenuri implicate în accidentul feroviar (VIDEO)
12:15 - Mihai Morar de la Radio ZU, despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”. Replica unui ascultător
12:12 - Trafic blocat pe Autostrada A2 după un accident cu TIR-uri. Unde au intervenit autoritățile și ce rute alternative sunt recomandate (FOTO, VIDEO)
11:53 - Mesajul trist al lui Mihai Neșu, după ce Bolojan a tăiat fecilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Lecție pentru premier, din scaunul cu rotile
11:51 - Cristina Bălan, despre creșterea gemenilor cu sindrom Down: „Indemnizația de handicap e aruncată la mișto, e chiar jenantă”
11:41 - Ministrul Muncii respinge ideea unei noi reforme a pensiilor militare. Ce prevede legea actuală privind vârsta de pensionare a militarilor
11:31 - Donald Trump a trimis o scrisoare de amenințare pentru liderii europeni. „Nu sunt obligat să aduc pace!”
11:20 - Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe