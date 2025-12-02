Operațiune de salvare pe râul Jiu, în județul Gorj, după ce două persoane s-au prăbușit cu un autovehicul în ape. Este vorba despre un preot și o măicuță de la Mănăstirea Lainici.

Operațiune de salvare pe Jiu

Două persoane care s-au prăbușit, marţi după-amiază, cu un autoturism în , în judeţul Gorj, au fost salvate de . După operațiune, cei doi, un preot și o măicuță de la Mânăstirea Lainici au fsot transportați la spital pentru investigații și îngrijiri.

Potrivit ISU Gorj, în urma unui produs pe Defileul Jiului, un autoturism în care se aflau două persoane s-a răsturnat în apa râului. Salvatorii au fost apelați prin numărul de urgență 112 și au trimis la fațalocului mai multe echipaje specializate în misiuni de salvare.

Astfel, au fost implicate două autospeciale de intervenţie, o ambarcaţiune de salvare şi o ambulanţă . De asemenea, la locul accidentului au ajuns și două mașini de ambulanță din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj. De asemenea, pentru ajutor, au fost alertate și echipajele din cadrul Salvamont.

„Echipajele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că cele două persoane erau conştiente, cooperante şi reuşiseră să iasă parţial pe geamul autovehiculului. Colegii noştri au intervenit cu ajutorul mijloacelor din dotare şi au reuşit să le salveze pe cele două persoane care au fost evaluate medical şi urmează să fie transportate la spitalul din Bumbeşti-Jiu”, a precizat ISU.

O măicuță și un preot salvați din ape

Potrivit unor surse din rândul participanților la această operațiune de salvare, cei doi pasageri ai mașinii prăbușite sunt o călugăriță și un preot. Ambii au vârsta de 70 de ani.

Pompierii au intervenit cu ajutorul echipamentelor din dotare și au reușit să-i salveze din mijlocul apei. Cei doi au septuagenari au fost preluați de echipajele medicale ce le-au evaluat. Ei au fost transportați la spitalul din Bumbești-Jiu noi investigații de specialitate și tratament.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că traficul se desfășoară îngreunat pe DN 66 Târgu Jiu – Petroșani, în apropierea localității Bumbești Jiu.