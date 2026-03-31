Șapte spitale din București vor beneficia de programe culturale și servicii educaționale oferite de Corul Madrigal

și (ASSMB) au semnat astăzi acordul de parteneriat „Madrigal pentru spitale”, o inițiativă inovatoare care aduce muzica corală în mediul medical, ca formă de sprijin emoțional și psihologic pentru pacienți, aparținători și personalul sanitar.

În prima etapă a programului, 7 spitale administrate de Primăria Municipiului București prin ASSMB vor beneficia de programe culturale și servicii educaționale oferite de Corul Madrigal și corurile de copii Cantus Mundi: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”.

Ce propune „Madrigal pentru spitale”

„Madrigal pentru spitale” propune un model interdisciplinar în care arta devine parte activă a procesului de îngrijire și recuperare. Prin acest parteneriat, Corul Madrigal susține bunăstarea în spitale, oferă acces personalului medical și pacienților la evenimentele sale, contribuie la valorizarea persoanelor vârstnice și dezvoltă programul „Madrigal for Babies”, dedicat dezvoltării armonioase a bebelușilor prin muzicoterapie.

Cine a participat la eveniment

La eveniment au participat Lucian Judele, Administrator Public al Municipiului București, Iustinian Roșca, Director General ASSMB, Emil Pantelimon, Managerul Corului Madrigal, precum și managerii unităților medicale incluse în prima etapă a programului.

„Ne bucurăm că, în sfârșit, pe lângă terapia medicală, putem aduce în spitalele din București și această componentă umană, de care cu toții avem nevoie. Dincolo de implicarea cadrelor medicale și a tratamentelor, avem nevoie de muzica pe care Madrigalul o poate oferi pacienților aflați în suferință în spitale. Pacienții primelor spitale incluse în program vor putea beneficia curând de serviciile Madrigal.” – Lucian Judele, Administrator Public al Municipiului București

„Acest parteneriat este, în esență, un angajament pentru empatie și echilibru în activitatea medicală. Mediul spitalicesc este stresant atât pentru pacient, cât și pentru cadrul medical. Această componentă culturală, muzica Madrigal pe care o vom difuza în spațiile comune ale spitalelor va contribui pozitiv la starea de bine a tuturor.” – Iustinian Roșca, Director General Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

„După marile proiecte transdisciplinare pe care Madrigal le-a lansat pentru România, astăzi începem parteneriatul „Madrigal pentru spitale”. Vocile Madrigalului și ale copiilor Cantus Mundi se vor auzi în spitale. Le mulțumim colegilor de la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și din Primăria Capitalei ce au inițiat acest parteneriat.” – Emil Pantelimon, Managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

Parteneriatul public „Madrigal pentru spitale” marchează un pas important în apropierea actului cultural de comunitate și în diversificarea formelor de sprijin oferite în sistemul medical, prin inițiative care pun în centru starea de bine și nevoile emoționale ale oamenilor.