Acasa » Eveniment » Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase

Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase

06 oct. 2025, 22:10
Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce poate încetini scăderea în înălțime
  2. Când începe declinul masei osoase

Odată cu înaintarea în vârstă, apare inevitabil și scăderea în înălțime. Însă, există anumiți factori care influențează acest proces.

Ce poate încetini scăderea în înălțime

Deși fiecare om începe să piardă din înălțime, acest proces are loc diferit în funcție de individ și, foarte important, de obiceiurile sale.

„Fără îndoială, devenim mai scunzi pe măsură ce îmbătrânim”, spune Adam Taylor, profesor de anatomie la facultatea de medicină din Lancaster. „Nu poți opri acest proces, dar îl poți încetini”.

Ceea ce poate încetini scăderea masei osoase și musculare odată cu trecerea anilor sunt:

  • Dieta bogată în calciu și vitamina D;
  • Exercițiile fizice;
  • Evitarea tutunului și a alcoolului;
  • Menținerea unei posturi bune.

O parte din acest proces este cauzat și de postură. Persoanele care stau în picioare sau stau jos cu coloana vertebrală curbată pentru perioade lungi de timp pot constata că, în timp, aceasta devine forma normală a coloanei. De asemenea, se întâmplă ca la o vârstă mai înaintată, persoanele să tindă să se aplece pentru a găsi un centru de greutate mai sigur, relatează The Guardian.

Când începe declinul masei osoase

Între 30 și 35 de ani, înălțimea se stabilizează, pe măsură ce masa osoasă și musculară începe să scadă. Discurile dintre vertebre pierd apă și încep să se micșoreze, iar centrul asemănător unui fagure de miere al oaselor coloanei vertebrale, pelvisului și picioarelor devine mai puțin dens.

„Și pe măsură ce se întâmplă acest lucru, osul se condensează foarte puțin și se scurtează”, a mai explicat Taylor. Potrivit acestuia, scăderea masei musculare afectează încă și mai mult înălțimea, ei influențând, prin forța pe care o exercită, modul în care oasele își mențin forma și dimensiunea.

De asemenea, Taylor susține că după 40 de ani, oamenii pierd aproximativ un centimetru de înălțime, la fiecare zece ani. Bărbații pierd 0,08-0,1% din înălțimea corpului lor pe an, în timp ce femeile – 0,12-0,14% pe an.

