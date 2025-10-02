Carmen Tănase continuă să fie activă atât pe scenă, cât și pe micile ecrane, demonstrând că pasiunea pentru actorie nu cunoaște limite de timp sau gen de producție. Recent, PRO TV a anunțat că actrița va relua rolul de jurat în emisiunea „Românii au talent”, și de asemnea, rămâne implicată și în serialul ”Tătuțu”, unde interpretează o versiune mai tânără a personajului Luminița Achim. În paralel, Tănase continuă să-și aprofundeze tehnica de actorie, inspirându-se din observația atentă a oamenilor din jur.

Cum influențează obiceiul din facultate munca sa

Unul dintre principiile pe care actrița îl aplică constant în cariera sa este observarea detaliilor cotidiene. „Tot timpul mă inspir de la oameni! Acesta este lucrul nostru cu noi înșine, munca actorului cu sine însuși: să observe lumea. Oamenii poate zic: «Vai, mare muncă ce ai de făcut». Da, ai de făcut mare muncă! Pentru că noi am fost obișnuiți cu școala veche, Clasa Olga Tudorache am fost eu, să facem povești. Asta era tema la facultate. Îți iei un om din mulțime, îl fixezi și-ți faci o poveste cu el și vii și-mi spui povestea lui. Mi-l descrii cum arată, cum are în casă, în ce casă stă, cum e periuța lui de dinți, e tocită, nu e tocită… Și de atunci eu am rămas cu acest obicei și fac povești. Mie îmi place să mă uit pe geamurile oamenilor, de exemplu. Nu pentru că sunt indiscretă, ci pentru că fac povești cu casele lor. Da, eu trăiesc într-o eternă imaginație”, a spus actrița pentru Libertatea.ro.

Pentru , acest obicei rămâne cheia prin care poate aduce autenticitate și profunzime fiecărui rol, fie că este vorba de teatru sau televiziune.

Cum se combină teatrul și televiziunea în cariera sa

Teatrul rămâne fundamentul activității sale, oferindu-i șansa de a explora complexitatea personajelor și de a experimenta direct cu publicul. În același timp, televiziunea îi permite să ajungă la un public mai larg și să exploreze forme de expresie diferite. În serialul „ ”, de exemplu, actrița interpretează personajul Luminița Achim alături de Alexandru Conovaru, care joacă soțului său.

„Cu Alexandru Conovaru mă știu de mult. Aveam o comedie extraordinară, a lui Octavian Strunilă, și am jucat soț și soție. Râdeam și noi, și publicul râdea, toată lumea râdea. Viața mea este, sigur, în primul rând teatru. Pentru că în teatru am început. Dar poate că în egală măsură este și televiziunea. Pentru că eu, de vreo 25 de ani, sunt în televiziune”, a spus Carmen Tănase.

Ce o motivează să continue să joace

Carmen Tănase declară că intenționează să-și urmeze meseria cât timp va fi capabilă să performeze creativ și fizic. „Cât o să fiu pe picioare. Și cât o să fiu cu mintea întreagă, bineînțeles că o să joc. Dacă sunt pe picioare, da”, a spus actrița. Obiceiul de a observa și de a transforma experiențele cotidiene în povești rămâne un element central al metodei sale de lucru și îi permite să construiască personaje credibil, indiferent de contextul în care joacă.