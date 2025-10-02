B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței

Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței

Iulia Petcu
02 oct. 2025, 18:22
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Actrița Carmen Tănase. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube
Cuprins
  1. Cum influențează obiceiul din facultate munca sa
  2. Cum se combină teatrul și televiziunea în cariera sa
  3. Ce o motivează să continue să joace

Carmen Tănase continuă să fie activă atât pe scenă, cât și pe micile ecrane, demonstrând că pasiunea pentru actorie nu cunoaște limite de timp sau gen de producție. Recent, PRO TV a anunțat că actrița va relua rolul de jurat în emisiunea „Românii au talent”, și de asemnea, rămâne implicată și în serialul ”Tătuțu”, unde interpretează o versiune mai tânără a personajului Luminița Achim. În paralel, Tănase continuă să-și aprofundeze tehnica de actorie, inspirându-se din observația atentă a oamenilor din jur.

Cum influențează obiceiul din facultate munca sa

Unul dintre principiile pe care actrița îl aplică constant în cariera sa este observarea detaliilor cotidiene. „Tot timpul mă inspir de la oameni! Acesta este lucrul nostru cu noi înșine, munca actorului cu sine însuși: să observe lumea. Oamenii poate zic: «Vai, mare muncă ce ai de făcut». Da, ai de făcut mare muncă! Pentru că noi am fost obișnuiți cu școala veche, Clasa Olga Tudorache am fost eu, să facem povești. Asta era tema la facultate. Îți iei un om din mulțime, îl fixezi și-ți faci o poveste cu el și vii și-mi spui povestea lui. Mi-l descrii cum arată, cum are în casă, în ce casă stă, cum e periuța lui de dinți, e tocită, nu e tocită… Și de atunci eu am rămas cu acest obicei și fac povești. Mie îmi place să mă uit pe geamurile oamenilor, de exemplu. Nu pentru că sunt indiscretă, ci pentru că fac povești cu casele lor. Da, eu trăiesc într-o eternă imaginație”, a spus actrița pentru Libertatea.ro.

Pentru Carmen Tănase, acest obicei rămâne cheia prin care poate aduce autenticitate și profunzime fiecărui rol, fie că este vorba de teatru sau televiziune.

Cum se combină teatrul și televiziunea în cariera sa

Teatrul rămâne fundamentul activității sale, oferindu-i șansa de a explora complexitatea personajelor și de a experimenta direct cu publicul. În același timp, televiziunea îi permite să ajungă la un public mai larg și să exploreze forme de expresie diferite. În serialul „Tătuțu”, de exemplu, actrița interpretează personajul Luminița Achim alături de Alexandru Conovaru, care joacă rolul soțului său. 

„Cu Alexandru Conovaru mă știu de mult. Aveam o comedie extraordinară, a lui Octavian Strunilă, și am jucat soț și soție. Râdeam și noi, și publicul râdea, toată lumea râdea. Viața mea este, sigur, în primul rând teatru. Pentru că în teatru am început. Dar poate că în egală măsură este și televiziunea. Pentru că eu, de vreo 25 de ani, sunt în televiziune”, a spus Carmen Tănase.

Ce o motivează să continue să joace

Carmen Tănase declară că intenționează să-și urmeze meseria cât timp va fi capabilă să performeze creativ și fizic. „Cât o să fiu pe picioare. Și cât o să fiu cu mintea întreagă, bineînțeles că o să joc. Dacă sunt pe picioare, da”, a spus actrița. Obiceiul de a observa și de a transforma experiențele cotidiene în povești rămâne un element central al metodei sale de lucru și îi permite să construiască personaje credibil, indiferent de contextul în care joacă.

Tags:
Citește și...
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Monden
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Monden
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Monden
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Monden
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Monden
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Monden
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Monden
Aperitivele tradiționale, prietene sau inamice ale siluetei? Mihaela Bilic lămurește dilema
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Monden
Gina Pistol a dat de belea! Prezentatoarea TV a rămas imobilizată, când se aștepta mai puțin. Ce s-a întâmplat
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Monden
Bogdan Vlădău neagă faptul că Gina Chirilă se află la brațul altui bărbat: „Dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune”. Ce declarații a făcut vedeta
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Monden
Marcel Pavel l-a pus la zid pe Dorian Popa la TV: „Umflat cu pompa ești dumneata” (VIDEO)
Ultima oră
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
20:36 - Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
20:16 - Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
20:03 - Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
19:53 - Femeile cu operații estetice au intrat în vizorul lui Kim Jong Un. Ce pedepse riscă
19:43 - Glume pe seama lui Trump între Macron și alți doi lideri europeni: „Ar trebui să ne ceri scuze” (VIDEO)
19:37 - Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
19:12 - Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
19:05 - Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
19:01 - Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)