Scandal într-un parc natural din vestul țării. Rangeri agresați și amenințați cu moartea după ce au surprins mai mulți hoți de lemne

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 11:39
Image by Joe from Pixabay
Cuprins
  1. Patrulare și urmărire periculoasă
  2. Reacția conducerii parcului
  3. Importanța protecției parcului

Doi rangeri ai Administrația Parcul Natural Lunca Mureșului au fost agresați și amenințați cu moartea joi seara, după ce au surprins mai multe persoane la furat de lemne în aria naturală protejată. Incidentul a avut loc pe raza localității Saravale, județul Timiș, și a fost confirmat de conducerea parcului.

Patrulare și urmărire periculoasă

Rangerii desfășurau o patrulare de rutină în parc când au observat un autoturism încărcat cu material lemnos provenit din zona protejată. Încercând să oprească mașina, pădurarii au fost nevoiți să pornească în urmărire, dar șoferul a fugit cu viteză, punând în pericol integritatea celor doi angajați, scrie Adevărul.

Urmărirea s-a încheiat în localitatea Saravale, însă situația s-a complicat rapid. În sprijinul celor surprinși la furat au intervenit aproximativ 20 de persoane, transformând incidentul într-un conflict violent. Rangerii s-au refugiat în mașina de serviciu, care a fost avariată: oglinda dreaptă distrusă și geamul șoferului spart. În cele din urmă, rangerul aflat la volan a reușit să pornească autoturismul și să părăsească zona în siguranță, evitând o tragedie.

Reacția conducerii parcului

„Cazul a intrat în atenția autorităților competente, Poliția identificându-i pe făptași, iar Parchetul timișean întocmind un dosar de cercetare penală pentru faptele comise de respectivele persoane. Ne bucură faptul că colegii noștri au reușit să scape dintr-un eveniment reprobabil care se putea solda cu consecințe mult mai grave”, a declarat Mihai Pascu, directorul parcului.

Conducerea Administrației Parcului subliniază importanța patrulărilor regulate și a intervențiilor rapide pentru prevenirea tăierilor ilegale de lemn și protejarea patrimoniului natural. Rangerii se confruntă frecvent cu situații periculoase, iar acest incident evidențiază riscurile cu care se confruntă în exercitarea atribuțiilor.

Importanța protecției parcului

Parcul Natural Lunca Mureșului este una dintre cele mai importante arii protejate din vestul României, cu habitate sensibile și specii protejate.

Tăierile ilegale de lemn, braconajul și alte activități ilegale amenință echilibrul ecosistemului. Administrația parcului desfășoară patrulări constante și colaborări cu autoritățile pentru a preveni aceste infracțiuni și a asigura conservarea mediului.

